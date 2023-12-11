Планшет ы доступны в двух версиях: Galaxy Tab A9 Kids Edition и Galaxy Tab A9+ Kids Edition, различающиеся размером и некоторыми техническими характеристиками

Компания Samsung представила планшеты Galaxy Tab A9 Kids Edition и Galaxy Tab A9+ Kids Edition. Эти планшеты специально разработаны для детей и обеспечивают безопасное и приятное использование устройств.

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Galaxy Tab A9 Kids Edition разработан с упором на яркий дисплей и высокую производительность, подходящую для детей. Планшет оснащен 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Планшет предлагается в вариантах с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ благодаря слоту для карт microSD. Работая на процессоре MediaTek Helio G99, он обеспечивает плавный и быстрый отклик пользователя. В качестве программного обеспечения в планшете используется One UI 5.1.1 на базе Android 13. Безопасность имеет первостепенное значение для Samsung. Планшет, созданный специально для детей, оснащен противоударным корпусом для дополнительной защиты и режимом Samsung Kids, предоставляющим тщательно подобранный образовательный и развлекательный контент. Родители имеют возможность установить дополнительные детские приложения и игры, а также установить ежедневные ограничения использования. Устройство дополнено задней камерой с разрешением 8 МП, передней камерой на 2 МП, стереодинамиками и аккумулятором емкостью 5100 мАч.

Старшая версия Galaxy Tab A9+ Kids Edition расширяет возможности планшета благодаря более крупному дисплею. Обладая 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и более плавной частотой обновления 90 Гц, он предлагает потрясающий визуально и отзывчивый интерфейс. Как и его аналог, планшет предлагает варианты с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ через слот для карт microSD. Galaxy Tab A9+ Kids Edition оснащен процессором Snapdragon 695 и обеспечивает более высокую производительность. Функции безопасности включают Samsung Knox и программное обеспечение One UI 5.1.1 на базе Android 13. Планшет, предназначенный для детей, имеет противоударный корпус, обеспечивающий повышенную долговечность, и режим Samsung Kids, аналогичный младшей версии. На задней стороне планшета расположена 8-мегапиксельная камера, в то время как фронтальная камера получила 5-мегапиксельный датчик. Кроме того планшет имеет четыре динамика и аккумуляторную батарею емкостью 7040 мАч, что делает его идеальным выбором для молодых пользователей, которым нужен более крупный и многофункциональный планшет.

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Цена Galaxy Tab A9 Kids Edition составит около 212 долларов, а Galaxy Tab A9+ Kids Edition обойдется в сумму от 321 доллара. Эксклюзивные бонусы за предварительный заказ с 12 по 17 декабря включают чехол Puffy Cover, стилус, детские наклейки, зарядное устройство мощностью 20 Вт и бесплатный годовой план Samsung Care+ для комплексной защиты устройства и экрана.