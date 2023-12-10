Новинка от ACER входит в состав готовых систем компании, поэтому покупателям не остается выбора, и они получают шумную и горячую карту заплатив несколько тысяч долларов

Партнеры NVIDIA проделали отличную работу по разработке высококлассных и инновационных систем охлаждения для видеокарт. На рынке уже появлялись гибридные кулеры, конструкции с пятью слотами и решения Noctua, целью которых является обеспечение лучшего охлаждения флагманских графических процессоров NVIDIA, таких как RTX 4090, и ACER также является инноватором в этой области. Компания недавно вышла на розничный рынок, но продемонстрировала свои инженерные изыскания, выпустив серию Predator BiFrost, сочетающую в себе осевые и нагнетательные вентиляторы на одной карте.

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ACER начала поставки карт в составе своих новейших ПК Predator Orion X, и первый обзор заинтриговал размещенного в ней графического ускорителя. У неё нет официального названия, но, поскольку она предназначена для систем Predator, ее можно называть ACER GeForce RTX 4090 Predator.

ACER GeForce RTX 4090 представляет собой конструкцию толщиной три слота, почти такого же размера, как RTX 4090 Founders Edition. Однако карта весит немного меньше — 1,8 кг по сравнению с 2,19 кг у RTX 4090 Founders Edition. Она поставляется с матовым черным пластиковым кожухом со встроенными светодиодами RGB, которые управляются программным обеспечением ACER Predator, а также двумя вентиляторами на передней панели диаметром 100 мм. На карте также есть задняя панель, выполненная из металла. Питание подается через один 16-контактный разъем 12VHPWR, а выходы дисплея включают стандартные 3 порта DP и 1 порт HDMI.

Карта использует VRM по схеме 14+4 (GPU/VRAM) и придерживается эталонного дизайна печатной платы. Кулер является наиболее интересной частью этой видеокарты, поскольку он включает в себя медный блок, прикрепленный непосредственно к водяному насосу и радиатору. Вся эта сборка выполнена внутри самого кожуха, а размер радиатора составляет 270x116x29 мм. Такая конструкция экономит место за счет отсутствия необходимости использования внешнего радиатора.

Тестирование тактовой частоты, тепловых и акустических характеристик карты показало весьма разочаровывающие результаты. ACER GeForce RTX 4090 Predator имеет базовую тактовую частоту 2235 МГц и 2520 МГц в режиме разгона. Несмотря на использование такой инновационной конструкции охлаждения, она достигла пика тактовой частоты всего 2644 МГц, что на 36 МГц медленнее, чем у самой медленной RTX 4090 до нее, а также более чем на 100 МГц медленнее, чем аналогичные решения с полноценным жидкостным охлаждением.

Что касается температур, то графический процессор в ACER GeForce RTX 4090 Predator был самым горячим, а RTX 4090 Founders Edition заняла второе место с температурой графического процессора на 4,4 °C ниже. Остальные кастомные карты были намного холоднее.

Еще хуже обстоят дела с температурой памяти (GDDR6X), которая превысила 90°C и выросла до 96°C, что на 12°C больше, чем у модели Founders Edition. Завершает картину характеристика шума видеокарты, который оказалась намного громче остальных моделей.

Игровая производительность была практически такой же, как и у всех других карт, с небольшими процентильными различиями, поскольку все RTX 4090 работают одинаково. Для каждой модели важны тепловые и акустические характеристики, и здесь графический ускоритель ACER Predator очень разочаровал, если не сказать больше. Компьютеры ACER Predator Orion-X недешевы и продаются по цене более 2000 долларов, поэтому конфигурация с RTX 4090 легко может стоить в районе 5000 долларов. Естественно, что покупатель надеется за такие деньги получить не только максимальную производительность, но и комфор от использования системы.

Но не стоит сразу кидать камни в ACER, поскольку это её первое подобное решение с жидкостным охлаждением, очевидно, что компании потребуется дополнительная доработка, чтобы сделать его жизнеспособным вариантом для будущих видеокарт. Остается надеяться, что следующая модель с такими кулерами обеспечит лучшие тепловые и акустические характеристики. Посмотреть полное углубленное тестирование от KitGuru можно в видео ниже:

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