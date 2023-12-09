Об этом говорят просочившиеся в сеть тесты Cinebench R23 и CPU-Z

В сети появилась очередная порция информации о грядущем процессоре Core i5-14600. Этот конкретный чип является частью серии Intel с заблокированным множителем и имеет TDP по умолчанию 65 Вт. В ходе различных тестов было показано, что процессор представляет собой незначительное обновление существующей модели Core i5-13600, по крайней мере, с точки зрения конфигурации.

Судя по скриншоту CPU-Z, новая модель будет иметь 14 ядер и 20 потоков. Эта конфигурация достигается за счет объединения 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных ядер. Разница с Core i5-13600 заключается в максимальной турбо-частоте, которая установлена на уровне 5,2 ГГц, то есть на 200 МГц больше по сравнению с доступным в настоящее время процессором.

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Грядущая новинка прошла тест стабильности AIDA64, который показал, что максимальная мощность (MTP или PL2) имеет такое же значение, что и его предшественник. Зарегистрированная программным обеспечением мощность составляет 156,1 Вт, при этом модель Core i5-13600 имеет MTP 154 Вт. В условиях высокой нагрузки процессор достиг максимальной температуры 81°C и поддерживал тактовую частоту всех ядер на уровне 4,8 ГГц.

Многие материнские платы имеют функцию, которая обеспечивает максимальную турбо-мощность (MTP) в течение длительного времени, тем самым обеспечивая более высокие турбо-тактовые частоты.

В таких условиях процессор прошел тестирование как в Cinebench R23, так и в CPU-Z. В одноядерных и многоядерных тестах процессор достиг производительности 1992 и 22768 баллов соответственно. Эти результаты показывают, что новинка демонстрирует снижение производительности в многоядерном режиме всего на 5% и снижение производительности в одноядерном режиме на 3,9% по сравнению с Core i5-14600K. В CPU-Z разница составляет 1,2% в одноядерном и 7% в многоядерном режиме.

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Intel не подтвердила, когда будет выпущена новая серия процессоров Core 14-го поколения с заблокированным разгоном, но у компании уже запланированы два мероприятия, на которых эта серия может быть официально представлена. Одно состоится 14 декабря с запуском Meteor Lake, а другое — 8 января на выставке CES 2024.