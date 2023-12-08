Стоит сразу сказать, что консоль изготовлена в единственном экземпляре для генерального директора Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment (SIE) подарила своему уходящему генеральному директору единственную в своем роде PlayStation 5. Напомню, что Джим Райан объявил в сентябре, что покидает SIE в марте 2024 года, а исполнительный директор Хироки Тотоки после этого будет исполнять обязанности временного генерального директора. Хотя Райан является генеральным директором SIE с 2019 года, его карьера в Sony началась в 1994 году с европейского подразделения.

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Несмотря на то, что глава Sony Interactive Entertainment официально не уйдет в отставку еще несколько месяцев, команда SIE уже организовала прощальную вечеринку в честь своего уходящего генерального директора. В качестве прощального подарка компания подарила Райану игровую консоль PlayStation 5, оформленную в стиле оригинальной PlayStation. Хотя устройство больше похоже на смесь PlayStation и PS, чем просто на оригинальную PlayStation, которая имела более выраженный серый оттенок, чем боковые панели и контроллер DualSense.

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Интересно, что SIE в качестве основы использовала оригинальную PlayStation 5, а не новую тонкую версию. Другие особенности эксклюзивной консоли включают в себя специальный USB-кабель, имитирующий порт контроллера оригинальной PS1, а дизайн кабеля соответствует консоли PlayStation 3. Кроме того на опубликованных изображениях консоли можно увидеть упаковку, которая воссоздает дизайн коробки оригинальной PlayStation.