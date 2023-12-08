Новинка предназначена для процессоров серии Threadripper Pro 7000 WX и поступит в продажу 29 января грядущего года

На анонсированную в октябре материнскую плату Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE теперь можно сделать предзаказ по цене в 1299,99 долларов, что всего на 100 долларов дешевле, чем 12-ядерный процессор Ryzen Threadripper Pro 7945WX. Материнская плата премиум-класса, предназначенная для процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 серии WX (Storm Peak), является одной из самых сложных на сегодняшний день.

Pro WS WRX90E-SAGE SE выпускается в форм-факторе EEB, то есть размеры материнской платы составляют 30,5 x 33 см. Однако это не такая уж большая проблема, учитывая целевого потребителя, который будет использовать Pro WS WRX90E-SAGE SE. Тем не менее это все равно стоит учитывать, поскольку, хотя E-ATX и EEB имеют одинаковые размеры, отверстия для крепления у них различны. Хотя материнские платы EEB поместятся в корпуса, предназначенные для материнских плат E-ATX, это не обязательно означает, что в корпусе имеются соответствующие отверстия для винтов.

реклама

Несмотря на то, что материнская плата оснащена разъемом AMD sTR5, она поддерживает только модели серии Ryzen Threadripper Pro 7000 WX. Помимо функций профессионального уровня, набор микросхем WRX90 превосходит потребительский набор микросхем TRX50 во многих отношениях, включая поддержку 148 линий PCIe 5.0, что на 56 больше, чем у TRX50, и восьмиканальной памяти объемом до 2 ТБ.

Система подачи питания на Pro WS WRX90E-SAGE SE имеет 41 фазу по схеме 32+3+3+3. Этого достаточно, чтобы обеспечить питание даже мощнейших процессоров Ryzen Threadripper, включая флагманский Ryzen Threadripper Pro 7995WX с 96 ядрами Zen 4. В результате Pro WS WRX90E-SAGE SE помимо типичного 24-контактного разъема питания имеет два 8-контактных разъема питания +12 В, два 8-контактных разъема питания PCIe для процессора и два 8-контактных разъема питания PCIe.

Pro WS WRX90E-SAGE SE оснащена четырьмя слотами M.2 PCIe 5.0 x4, напрямую подключенными к процессору Ryzen Threadripper Pro 7000 WX для хранения данных. Два слота подходят для дисков M.2 длиной до 80 мм, а два других — для твердотельных накопителей длиной до 110 мм. Плата оснащена четырьмя стандартными портами SATA III и двумя слотами SlimSAS, поддерживающими режим PCIe 4.0 x4 на дисках NVMe. Также имеется поддержка технологии AMD RAIDXpert2, позволяющая создавать RAID-массивы SATA и PCIe.

Что касается возможностей расширения, то пользователь получает до семи слотов PCIe 5.0 x16, причем только один из них электрически ограничен восемью линиями. Возможность беспроводного подключение к Интернету отсутствует, поскольку в Pro WS WRX90E-SAGE SE нет соответствующих чипов. Предыдущая Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II поставлялась с поддержкой интерфейсов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Тем не менее новая Pro WS WRX90E-SAGE SE имеет два порта 10 Gigabit Ethernet на базе контроллера Intel и один порт Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek.

Набор портов USB на Pro WS WRX90E-SAGE SE включает два USB4 Type-C, предоставляемые контроллером ASMedia ASM4242, шесть портов USB 10 Гбит/с Type-A и один порт USB 2.0. Что касается портов для вывода изображения, то на плате есть один VGA порт и два входных mini DisplayPort. Материнская плата использует аудиокодек Realtek ALC1220P с двумя аудиовходами 3,5 мм.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Pro WS WRX90E-SAGE SE за 1299,99 долларов на 30% дороже Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II, которая продается за 999 долларов. Ожидаемой датой доставки Pro WS WRX90E-SAGE SE является 29 января 2024 года.