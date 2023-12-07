Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарта GeForce RTX 4090D будет иметь блокировку разгона
Кроме того уровень мощности карты будет также снижен до 425 Вт

реклама

 Согласно недавним утечкам, GeForce RTX 4090D от Nvidia является игровой видеокартой компании, разработанной специально для китайского рынка, находится в стадии разработки, и ее характеристики всё ещё формируются. Учитывая тот факт, что существование продукта не было подтверждено Nvidia, а также позицию Министерства торговли США в отношении мощных графических процессоров для Китая, пока трудно сказать, чего ждать от грядущей новинки. Но утечки TGP и частот от @Zed__Wang и BenchLife.info позволяют получить некоторую информацию.

реклама

 GeForce RTX 4090D от Nvidia основана на графическом процессоре AD102-250 и, вероятно, будет иметь базовую тактовую частоту 2280 МГц и возможную тактовую частоту в режиме ускорения 2520 МГц, как у обычной RTX 4090.  Эти частоты в значительной степени предполагают, что графический процессор AD102-250 будет иметь уменьшенное количество ядер CUDA и других блоков.

 С аналогичными тактовыми частотами и меньшим количеством ядер CUDA, GeForce RTX 4090D может соответствовать производительности RTX 4090 при разгоне. Однако, чтобы избежать этого, общая графическая мощность (TGP) видеокарты будет ограничена 425 Вт, что меньше 450 Вт в случае с оригинальной RTX 4090, а возможности её разгона будут заблокированы, согласно данным BenchLife.info.

 На веб-сайте сообщается, что партнеры Nvidia получат образцы графического процессора AD102-250 для тестирования на этой неделе, а это означает, что вскоре вполне можно ожидать утечку спецификаций GeForce RTX 4090D.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 Nvidia стремится сохранить свою долю на рынке Китая, и готова снизить производительность своего AD102 ниже порога, установленного Министерством торговли США. Следует отметить, что последнее не хочет, чтобы китайцы имели мощные графические процессоры, которые можно было бы использовать для обучения ИИ или даже для технических вычислений. Однако стоит относиться к любой информации о графических процессорах Nvidia, включая RTX 4090D, ориентированных на центры обработки данных, специально предназначенных для Китая, с долей скептицизма, поскольку Министерство юстиции США может в любой момент представить новые правила экспорта и запретить поставки этих продуктов в Китай еще до их официального запуска.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4090 d #rtx 4090d
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В урезанной GeForce RTX 4090 D для Китая могут заблокировать разгон
В драйверах Nvidia появилась информация о видеокарте RTX 5880
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
29
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
+
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
27
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
+
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
3
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
4
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
3
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
2
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
13
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
3
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
8
Южная Корея поставила Украине 330 тыс. боеприпасов и это больше, чем отправили страны Европы
1
Стеклянные накопители придут на замену HDD и SSD – устройства можно варить и даже замораживать
7
Ameca, самый продвинутый робот в мире, «злится», когда его создатель касается его носа
+

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
5
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
11
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
11
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2

Сейчас обсуждают

старый мох
22:29
а еще и без перерыва на еду, сон и туалет 😆
Фанат GTA VI планирует играть в игру неделю без перерыва на душ
Daniil Artamonov
22:22
Какой смысл от rtx 3050 с 6gb её и так не сильно любят и не особо берут, а тут ещё хуже
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
Евгений Раевский
22:22
а что если у меня та же самая проблема со скрипом пкм, но я использовал грипсы и глайды. получится ли поменять мышь?
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
Владислав Волохов
22:21
Много воды и хвалебные оды, но не по делу. Проходимость всех БА была сильно так себе, моторы постоянно грелись, а в боевом положении створок радиаторов и вовсе отказывались нормально работать. В итоге...
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
Павел Кандеев
22:19
Это точно пусть в пизду идут со своей хуятиной
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Анатолий Павлюшин
22:17
Киев за 3 дня тоже предрекали...
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Майкопское Честное
22:13
Не про хохлов, ну и ладно.
О кошках, которые не боятся воды
Aaa
22:12
тогда норм
О кошках, которые не боятся воды
Umid Xaydarov
22:04
да врядли , кедми с соловьем братишки типо. он ( соловей ) всегда его защищает когда на кедми наезжают.
О кошках, которые не боятся воды
Eaec
22:02
Вот и напиши статью, как дело было. Сатановский кстати потом неуклюже извинялся. А обоссанный нацист Кедми убежал. У статьи будет колоссальный успех и постебёмся над "Трусик ёром".
О кошках, которые не боятся воды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем