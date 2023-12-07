Кроме того уровень мощности карты будет также снижен до 425 Вт

Согласно недавним утечкам, GeForce RTX 4090D от Nvidia является игровой видеокартой компании, разработанной специально для китайского рынка, находится в стадии разработки, и ее характеристики всё ещё формируются. Учитывая тот факт, что существование продукта не было подтверждено Nvidia, а также позицию Министерства торговли США в отношении мощных графических процессоров для Китая, пока трудно сказать, чего ждать от грядущей новинки. Но утечки TGP и частот от @Zed__Wang и BenchLife.info позволяют получить некоторую информацию.

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GeForce RTX 4090D от Nvidia основана на графическом процессоре AD102-250 и, вероятно, будет иметь базовую тактовую частоту 2280 МГц и возможную тактовую частоту в режиме ускорения 2520 МГц, как у обычной RTX 4090. Эти частоты в значительной степени предполагают, что графический процессор AD102-250 будет иметь уменьшенное количество ядер CUDA и других блоков.

С аналогичными тактовыми частотами и меньшим количеством ядер CUDA, GeForce RTX 4090D может соответствовать производительности RTX 4090 при разгоне. Однако, чтобы избежать этого, общая графическая мощность (TGP) видеокарты будет ограничена 425 Вт, что меньше 450 Вт в случае с оригинальной RTX 4090, а возможности её разгона будут заблокированы, согласно данным BenchLife.info.

На веб-сайте сообщается, что партнеры Nvidia получат образцы графического процессора AD102-250 для тестирования на этой неделе, а это означает, что вскоре вполне можно ожидать утечку спецификаций GeForce RTX 4090D.

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Nvidia стремится сохранить свою долю на рынке Китая, и готова снизить производительность своего AD102 ниже порога, установленного Министерством торговли США. Следует отметить, что последнее не хочет, чтобы китайцы имели мощные графические процессоры, которые можно было бы использовать для обучения ИИ или даже для технических вычислений. Однако стоит относиться к любой информации о графических процессорах Nvidia, включая RTX 4090D, ориентированных на центры обработки данных, специально предназначенных для Китая, с долей скептицизма, поскольку Министерство юстиции США может в любой момент представить новые правила экспорта и запретить поставки этих продуктов в Китай еще до их официального запуска.