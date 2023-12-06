Компания прекратит производство GeForce RTX 3050 с 8 ГБ памяти и заменит ее вариантом с 6 ГБ

Похоже, что серия видеокарт RTX 30 по-прежнему продолжает быть в центре внимания компании Nvidia. Всего несколько дней назад стало известно, что производство RTX 3060 будет продолжено, а также рекомендовано производителям снизить её стоимость. Сегодня же появилась информация о подготовке к выходу "обновленной" модели RTX 3050. В сети ранее уже появлялись слухи о выпуске мобильной карты RTX 3050 для настольных компьютеров. Теперь это подтверждается, но обновление разочарует пользователей, так как карта получит урезанные характеристики в сравнении с оригиналом.

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Напомню, что самая младшая модель компании RTX 3050 оснащается 8 ГБ памяти, но на форуме Board Channels сообщается, что Nvidia планирует заменить её GeForce RTX 3050 6 ГБ. Nvidia сама попросила партнеров снять с производства текущую модель, заменив на мобильный аналог. Таким образом жизненный цикл RTX 3050 8ГБ завершается и в магазинах постепенно произойдет замена на новую версию. Можно предположить, что произойдет и снижение стоимости карты до менее чем 200 долларов.

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Характеристики чипа должны остаться нетронутыми, то есть GeForce RTX 3050 6 ГБ будет работать на графическом процессоре GA107-325 с 2560 ядрами CUDA с тактовой частотой до 1470 МГц, однако ширина шины памяти предположительно снизится до 96 бит. Следовательно, поскольку GeForce RTX 4050 пока ещё даже не анонсирована, то самой доступной видеокартой на начало 2024 года останется RTX 3050 6 ГБ.