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В Китае представлен смартфон OnePlus 12 со Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ ОЗУ
Пока новинка будет доступна только в Китае по цене от 600 долларов, но в начале следующего года поступит на глобальный рынок

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 После многочисленных утечек и слухов за последние недели OnePlus официально выпустила свой следующий флагманский смартфон OnePlus 12. Он пришел на смену OnePlus 11, анонсированный в январе 2023 года. Первоначальный выпуск будет эксклюзивным для Китая, а глобальная доступность телефона ожидается в январе 2024 года.

 OnePlus 12 является первым смартфоном бренда, оснащенным новым флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Он оснащен 6,82-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3168 x 1440 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Экран имеет максимальную яркость 4500 нит и динамическую частоту обновления в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц.

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 Смартфон имеет оперативную память LPDDR5X объемом до 24 ГБ и накопитель UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Что касается программного обеспечения, то китайская версия OnePlus 12 работает под управлением Android 14 с ColorOS 14, а глобальная версия, как ожидается, будет поставляться с OxygenOS 14. Другие функции включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и инфракрасный датчик, а также защиту IP65 от пыли и воды.

 Что касается камер, то они представлены тройным задним блоком во главе с сенсором Sony LYT-808 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,6. Также имеется сверхширокоугольная камера разрешением 48 МП с полудюймовым сенсором Sony IMX581, диафрагмой f/2,2 и полем обзора 114 градусов. Третья камера - это перископический телеобъектив Omnivision OV64B с разрешением 64 МП, оптической стабилизацией изображения, 3-кратным оптическим увеличением и диафрагмой f/2,6.

 На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера с датчиком Sony IMX615 с диафрагмой f/2,4. Задние камеры могут записывать видео в формате до 8K со скоростью 24 кадра в секунду, а передняя камера поддерживает 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

 Смартфон поддерживает сети 5G SA/NSA, 4G LTE с VoLTE, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.4, а также GPS и ГЛОНАСС. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5400 мАч с проводной зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

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 Цена на новинку начинается от 4299 юаней (около 606 долларов) за базовую модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Вариант 16 ГБ и 512 ГБ стоит 4799 юаней (около 677 долларов), а версия 16 ГБ и 1 ТБ — 5299 юаней (около 747 долларов). Топовая модель с конфигурацией 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ доступна по цене 5799 юаней (около 818 долларов) и ее можно приобрести в официальном интернет-магазине Oppo.

#смартфоны #oneplus #snapdragon 8 gen 3 #oneplus 12 #смартфоны oneplus #oneplus12
Источник: techspot.com
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