Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AIDA64 7.00 получила поддержку Threadripper 7000 и RTX 4080 SUPER
Кроме того новая версия утилиты принесла оптимизированные тесты AVX2, предварительную поддержку процессоров Intel Clearwater Forest и Panther Lake и другие изменения

реклама

 Популярная утилита для мониторинга и тестирования AIDA64 достигла версии 7.00. Эта широко используемая утилита для ПК имеет историю, насчитывающую 28 лет, и была впервые представлена в 1995 году, когда был выпущен первый 16-битный тест DOS, известный как ASMDEMO. Первая версия под названием AIDA 1.0, была выпущена в 2000 году и претерпела последующие обновления, превратившись в AIDA32. AIDA64, представленная в 2010 году, продолжает получать обновления и остается актуальной и по сей день.

реклама

 Версия 7.00 содержит новые тесты для процессоров Threadripper 7000. Разработчик подтверждает, что тесты кэша, памяти и графического процессора совместимы с Threadripper 7000. Программное обеспечение было оптимизировано и обновлено для поддержки архитектуры Zen4 на этих процессорах HEDT. Кроме того была включена поддержка чипсетов AMD TRX50 и WRX90, а также поддержка контроллеров памяти и южного моста на процессорах Threadripper 7000.

 Для серии Intel Core Ultra 100 под кодовым названием Meteor Lake AIDA64 имеет 64-битный оптимизированный тест AVX-2. Теперь пользователи смогут тестировать и проверять инструкции AVX-2, FMA и AES-NI, встроенные в мобильные процессоры Meteor Lake. Интересно, что AIDA64 теперь также поддерживает серию Xeon под названием Clearwater Forest, а также процессоры Intel следующего поколения под названием Panther Lake. Однако это всего лишь первоначальная поддержка, а не полная, как в Meteor Lake.

 Поскольку AIDA64 также поддерживает тестирование GPUPU, есть несколько обновлений для новых видеокарт, в том числе Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ, NVIDIA RTX 4080 SUPER, хотя последняя еще не выпущена.

AIDA 7.00: новые функции и улучшения:

• Обновленный пользовательский интерфейс с настраиваемой панелью инструментов;

• Ускоренные тесты AVX-512 для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000;

• Оптимизированные тесты AVX2 для процессоров Intel Meteor Lake;

• Расширенная поддержка материнских плат с разъемом AMD TR5;

• Информация о наборе микросхем для AMD TRX50 и WRX90;

• Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake;

• Поддержка обновления Microsoft Windows 11 2023;

• Предварительная поддержка процессоров Intel Clearwater Forest и Panther Lake;

• Поддержка ACPI 6.5;

• Подробная информация о графическом процессоре AMD Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ;

• Подробная информация о графическом процессоре nVIDIA GeForce RTX 4080 Super.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 Утилита AIDA не бесплатна, но её можно бесплатно опробовать в течение 30 дней. Обычно этого времени более чем достаточно для тестирования и проверки стабильности системы. В качестве альтернативы пользователи могут попробовать другие инструменты, например, бесплатное ПО HWINFO и OCCT.

#amd #видеокарты #видеокарты nvidia #aida64 #rtx 4080 super #rx 6750 gre #threadripper 7000
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Asus выпустила карту RTX 4070 с нагнетательным вентилятором
Состоялся релиз AIDA64 7.00 с поддержкой RTX 4080 SUPER, Intel Meteor Lake и рядом других улучшений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа может вернуться к закупкам российского газа уже в 2024 году
10
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
23
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
9
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
5
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
7
Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
2
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
3
Крупнейшее астрономическое моделирование подвергает испытанию стандартную модель космологии
4
Количество игроков в Starfield перевалило за 12 млн
4
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
8
NVIDIA планирует снизить цены и продлить жизнь GeForce RTX 3060
+
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
2
Стоимость модулей оперативной памяти DDR3, DDR4 и DDR5 стремительно растёт
3
Cerabyte показала прототип керамической системы хранения данных - Картриджи емкостью 10 000 ТБ
2
Новый дрон-истребитель Roadrunner приземляется вертикально и оснащен ИИ
1
«Контакт-1» не помог Leopard 2A4 — в Сети появились кадры уничтоженного немецкого танка с «кубиками» динамической защиты
3
Оверклокер поднял fps до 1000+ кадров в Counter Strike 2
7
Rivian запатентовала дополнительную батарею в кузове пикапа ещё несколько лет назад
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
33
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
157
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
39
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
+
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14

Сейчас обсуждают

Ренат Савельев
22:55
неплохо так обновили, по сравнению с прошлой версией. и экран и габариты и железо. видно что без дела не сидели. надо бы посмотреть его теперь самому в магазинах. как себя экран показывает и проц новы...
Проведено сравнение HUAWEI MateBook D14 2023 и прошлогодней модели
valderm
22:47
я таких сразу отправляю в пешее ... путешествие
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
Drunk Axxturel
22:37
это фейк, ибо в нейминге у амд архитектура проца это третья цифра, а не первая как у интел, так чтом
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Kira625
22:36
Теперь будут дорожать процессоры. Причём преимущественно AMD, ибо интел никому не нужен ;)
Эксперты: рост биткоина не вызовет дефицита видеокарт
valderm
22:35
этот хогвардс - полное позорище
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
valderm
22:33
и что этот как его алан пук 2 ? - это неоптимизированное гуано... скайрим с добавленными 4К текстурами лучше смотрится на 1080 Ti - и не падает меньшее 100 fps ... ведьмак 3 с 4К текстурами от халка х...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Kira625
22:32
Китайцы мирные ребята. А то новость могла бы звучать так: "Обломки USS Gabrielle Giffords серьёзно нарушили территориальные воды КНР".
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
Сергей Лыков
22:31
Мнохо буковок ничем, топить таких блохеров надо
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Назар Сербин
22:24
13700K память 6800 никаких проблем с водянкой 360мм
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Kira625
22:22
В ответ AMD упрекнула intel в отсутствии конкуренции в HEDT сегменте - "Хоть на старой архитектуре, хоть на новой - родите уже что-нибудь!" ;)
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем