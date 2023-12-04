Кроме того новая версия утилиты принесла оптимизированные тесты AVX2, предварительную поддержку процессоров Intel Clearwater Forest и Panther Lake и другие изменения

Популярная утилита для мониторинга и тестирования AIDA64 достигла версии 7.00. Эта широко используемая утилита для ПК имеет историю, насчитывающую 28 лет, и была впервые представлена в 1995 году, когда был выпущен первый 16-битный тест DOS, известный как ASMDEMO. Первая версия под названием AIDA 1.0, была выпущена в 2000 году и претерпела последующие обновления, превратившись в AIDA32. AIDA64, представленная в 2010 году, продолжает получать обновления и остается актуальной и по сей день.

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Версия 7.00 содержит новые тесты для процессоров Threadripper 7000. Разработчик подтверждает, что тесты кэша, памяти и графического процессора совместимы с Threadripper 7000. Программное обеспечение было оптимизировано и обновлено для поддержки архитектуры Zen4 на этих процессорах HEDT. Кроме того была включена поддержка чипсетов AMD TRX50 и WRX90, а также поддержка контроллеров памяти и южного моста на процессорах Threadripper 7000.

Для серии Intel Core Ultra 100 под кодовым названием Meteor Lake AIDA64 имеет 64-битный оптимизированный тест AVX-2. Теперь пользователи смогут тестировать и проверять инструкции AVX-2, FMA и AES-NI, встроенные в мобильные процессоры Meteor Lake. Интересно, что AIDA64 теперь также поддерживает серию Xeon под названием Clearwater Forest, а также процессоры Intel следующего поколения под названием Panther Lake. Однако это всего лишь первоначальная поддержка, а не полная, как в Meteor Lake.

Поскольку AIDA64 также поддерживает тестирование GPUPU, есть несколько обновлений для новых видеокарт, в том числе Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ, NVIDIA RTX 4080 SUPER, хотя последняя еще не выпущена.

AIDA 7.00: новые функции и улучшения:

• Обновленный пользовательский интерфейс с настраиваемой панелью инструментов;

• Ускоренные тесты AVX-512 для процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000;

• Оптимизированные тесты AVX2 для процессоров Intel Meteor Lake;

• Расширенная поддержка материнских плат с разъемом AMD TR5;

• Информация о наборе микросхем для AMD TRX50 и WRX90;

• Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake;

• Поддержка обновления Microsoft Windows 11 2023;

• Предварительная поддержка процессоров Intel Clearwater Forest и Panther Lake;

• Поддержка ACPI 6.5;

• Подробная информация о графическом процессоре AMD Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ;

• Подробная информация о графическом процессоре nVIDIA GeForce RTX 4080 Super.

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Утилита AIDA не бесплатна, но её можно бесплатно опробовать в течение 30 дней. Обычно этого времени более чем достаточно для тестирования и проверки стабильности системы. В качестве альтернативы пользователи могут попробовать другие инструменты, например, бесплатное ПО HWINFO и OCCT.