Honor X50 GT уже прошел процедуру сертификацию Bluetooth SIG, что является свидетельством его скорого поступления в продажу

После дебюта серии Honor 100 в Китае компания собирается представить новое предложение среднего класса — Honor X50 GT. Учитывая слухи о том, что смартфон вступил в завершающую стадию тестирования, то его скорый запуск неизбежен. Смартфон недавно появился на Bluetooth SIG, что позволяет предположить, что его официальный выпуск может быть не за горами.

Организация Bluetooth SIG дала зеленый свет как предстоящим Honor X50 Pro, так и Honor X50 GT. Примечательно, что они имеют один и тот же номер модели ALP-AN00, что намекает на идентичные устройства под разными названиями. Характеристики и особенности устройства уже просочились в сеть.

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Honor X50 GT будет оснащен большим 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2388 x 1080 пикселей). Однако в утечке не указано, какой тип панели: ЖК-панель или OLED-панель, будет использоваться в устройстве.

Работать грядущий смартфон будет на уже устаревшем чипсете Snapdragon 888 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 4800 мАч без упоминания о мощности быстрой зарядки. Согласно данным утечки, Honor X50 GT оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой на задней стороне.

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Кроме того в Китае недавно был представлен Honor X50i Plus с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ 1080 x 2400 пикселей. Благодаря частоте обновления 90 Гц, ШИМ-регулированию яркости 3240 Гц и впечатляющей яркости до 2000 нит экран обеспечивает отличный опыт использования смартфона. На передней панели устройства расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а блок задних камер включает 108-мегапиксельную основную камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодную вспышку. В основе X50i Plus лежит набор микросхем Dimensity 6080 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и дополнительными 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Объем памяти расширяется до 512 ГБ, а устройство работает на базе ОС Magic на Android 13.