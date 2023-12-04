Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
К выходу готовится смартфон Honor X50 GT с чипсетом Snapdragon 888
Honor X50 GT уже прошел процедуру сертификацию Bluetooth SIG, что является свидетельством его скорого поступления в продажу

реклама

 После дебюта серии Honor 100 в Китае компания собирается представить новое предложение среднего класса — Honor X50 GT. Учитывая слухи о том, что смартфон вступил в завершающую стадию тестирования, то его скорый запуск неизбежен. Смартфон недавно появился на Bluetooth SIG, что позволяет предположить, что его официальный выпуск может быть не за горами.

 Организация Bluetooth SIG дала зеленый свет как предстоящим Honor X50 Pro, так и Honor X50 GT. Примечательно, что они имеют один и тот же номер модели ALP-AN00, что намекает на идентичные устройства под разными названиями. Характеристики и особенности устройства уже просочились в сеть.

реклама

 Honor X50 GT будет оснащен большим 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2388 x 1080 пикселей). Однако в утечке не указано, какой тип панели: ЖК-панель или OLED-панель, будет использоваться в устройстве.

 Работать грядущий смартфон будет на уже устаревшем чипсете Snapdragon 888 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 4800 мАч без упоминания о мощности быстрой зарядки. Согласно данным утечки, Honor X50 GT оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой на задней стороне.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 Кроме того в Китае недавно был представлен Honor X50i Plus с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ 1080 x 2400 пикселей. Благодаря частоте обновления 90 Гц, ШИМ-регулированию яркости 3240 Гц и впечатляющей яркости до 2000 нит экран обеспечивает отличный опыт использования смартфона. На передней панели устройства расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а блок задних камер включает 108-мегапиксельную основную камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодную вспышку. В основе X50i Plus лежит набор микросхем Dimensity 6080 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и дополнительными 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Объем памяти расширяется до 512 ГБ, а устройство работает на базе ОС Magic на Android 13. 

#смартфоны #honor #смартфоны honor #honor x50 #honor x50 gt
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tecno Camon 30 Premier 5G получит 12 ГБ оперативной памяти и Android 13
В сети появились новые изображения смартфона Huawei Enjoy 70
OnePlus 12R появился на платформе сертификации IMDA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
4
Европа может вернуться к закупкам российского газа уже в 2024 году
10
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
17
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
8
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
5
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
11
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
7
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
2
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
8
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Четыре криптотрейдера спрогнозировали движение BTC в ноябре
+
Количество игроков в Starfield перевалило за 12 млн
4
Крупнейшее астрономическое моделирование подвергает испытанию стандартную модель космологии
1
В Венгрии присоединились к блокаде грузовиков из Украины – Киев окружают "поясом враждебности"
3

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
155
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
11
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
16
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

Сергей Шульга
13:57
Меня тоже бесит когда тапка возвели в ранг бога, хотя без Ред була не чего бы и не было. Эти умудрились сделать космовоз похлеще мерсов. Сделай фуры что то похожее и они бы доминировали, это касается ...
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
YarCon0
13:55
Вообще-то Интел изобрел ещё на 4000 линейки. Но из-за цены его не покупали. АМД только перезобрели.
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
YarCon0
13:43
Стабильность работы. На интэле один раз в Биос зашёл, настроил оперативки свою 6400 с параметрами на коробке, и больше не думаешь. А амд сложнее. Если не в двух ранговом режиме (который режет производ...
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Archimedes
13:39
Пусть у Украины перенимают опыт перехода на пердячий газ - больше гороха надо есть и шланги для сбора на всех перекрёстках.
Как демократичные США впали в зависимость от "недемократической" России в ядерном вопросе
User Userovich
13:35
Какой Профит от атх мамы?
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Zepp Brannigan
13:30
что мешает сделать видеопамять на разъемах (картриджами) и предлагать отдельно ? вот и обход санкций и монополизированные продажи сертифицированной памяти. греби деньги лопатой. хочешь больше памяти...
Запрет на поставки NVIDIA RTX 4090 увеличивает продажи AMD Radeon RX 7900 XTX в Китае
Dimkovski
13:29
1080Ti быстрее 3060 в играх до 2021 года, после 2021 везде почти быстрее 3060. В целом карты примерно равны. Если покупать б.у. без гарантии я бы взял 1080Ti, она очень сильно дешевле, но надо очень х...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Razg0n
13:29
Невидимая рука рынка.
США призывают Nvidia прекратить модернизацию чипов для Китая
Апшеронский скакел
13:27
С амд там проблем меньше
Linux превзошел Windows 11 в новых играх
Чaтo-Б0t
13:25
Ага, дорожать она будет, как же, и это на фоне давнего падения продаж готовых ПК и ноутов по причине отсутствия лишних средств у хомяков на всякие излишки?! Народишко во всём мире начинает прозревать ...
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем