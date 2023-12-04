С соответствующим предупреждением выступила министр торговли США Джина Раймондо

NVIDIA последовательно ищет способы обойти недавние ограничения, введенные правительством США в отношении правил экспорта передовых чипов в Китай и ряд других стран. Компания регулярно представляет новое оборудование, предназначенное для обхода новых ограничений, связанных как с тонкостями многочиповой функциональности, так и с общей вычислительной производительностью. В настоящее время NVIDIA, как сообщается, готовит новую серию высокопроизводительных и игровых графических процессоров, таких как HGX H20 или GeForce RTX 4090D, направленную на преодоление этих проблем.

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В недавнем интервью журналу Fortune министр торговли США Джина Раймондо выступила с предостерегающим заявлением в адрес NVIDIA. Она предупредила, что любой новый продукт, представляющий собой модернизацию ранее запрещенного процессора, сразу же станет объектом дополнительных ограничений. Хотя Раймондо не уточнила конкретно, о каком именно продукте идет речь, примечательно, что все устройства серии NVIDIA RTX оснащены ядрами Tensor, которые в техническом смысле обеспечивают некоторое ускорение рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

После первой волны санкций в 2022 году NVIDIA столкнулась с ограничениями на поставку своих ускорителей HPC H100/A100 в определенные страны, включая Китай. Быстро приспособившись к этому экспортному ограничению, компания представила в качестве альтернативы чипы H800/A800, хотя в конечном итоге и эти чипы оказались под запретом. В ответ NVIDIA переориентируется на другие рынки сбыта и направляет этих продукты в западные страны. Одновременно компания представляет свои чипы HGX H20, L20 и L2, разработанные с учетом развивающихся ограничений.

Ниже можно посмотреть график выпуска компанией NVIDIA устройств для обхода ограничений США:

• Август 2022 года: США вводят ограничения на A100/H100;

• Ноябрь 2022 года: NVIDIA представляет A800/H800 для Китая;

• Октябрь 2023 года: США вводят ограничения на H800/RTX4090;

• Ноябрь 2023 года: NVIDIA выпускает HGX H20, L20, L2;

• Декабрь 2023 года: NVIDIA готовит RTX 4090D.

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Даже игровой графический ускоритель RTX 4090 оказался в списке высокопроизводительных устройств, генерирующих более 4800 TOPS вычислительной мощности, а значит запрещенных к продаже. Поэтому NVIDIA решила выпустить "новую" видеокарту GeForce RTX 4090D, специально разработанную в соответствии с новейшими правилами и предназначенную исключительно для китайского рынка.