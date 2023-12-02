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Стоимость Acer Arc A750 с 8 ГБ памяти снизилась до 169 долларов
Интересно, что это на 10 долларов меньше, чем просят за более слабую модель Arc A580

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 После значительных скидок на видеокарты Arc A770, появившихся на прошлой неделе, сегодня на младшую модель Arc A750 стала действовать еще более выгодная цена. Официально цена BiFrost Predator на базе Intel A750 в официальном магазине Acer составляет 229 долларов. Однако теперь карту можно найти на Amazon всего за 169 долларов, что является самой низкой ценой для графического процессора A750 на данный момент.

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 Фактически, по этой цене Arc A750 даже ниже рекомендуемой розничной цены Arc A580 (179 долларов), модели среднего класса, дебютировавшей в октябре. Самая дешевая карта Arc A580 сейчас стоит 169 долларов, а это означает, что обе модели теперь доступны по одинаковой цене. Выбор таким образом для покупателей становится очевидным.

 Arc A750 использует тот же графический процессор, что и Arc A770, но есть небольшие различия. Четыре из 32 ядер Xe не включены в младшей модели. Расположенная между A770 и A580, A750 оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине памяти. Кроме того, карта поставляется с заводским разгоном и имеет частоту 2,2 ГГц.

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 Система охлаждения BiFrost сочетает в себе стандартную конструкцию с осевым вентилятором и вентилятором нагнетательного типа в уникальной гибридной конструкции. Эта карта также оснащена испарительной камерой. Стоит добавить, что Acer также предлагает модели Arc A770 и Radeon RX 7600 с аналогичными кулерами. Однако по сравнению с графическим процессором Arc A770 отсутствуют некоторые дизайнерские элементы, например, RGB-подсветка сзади вентилятора.

#видеокарты #acer #видеокарты intel #arc a770 #arc a750 #arc a580 #видеокарты intel arc #acer arc a750
Источник: videocardz.com
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