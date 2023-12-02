Смартфон должен стать переименованной и несколько измененной внешне версией Redmi Note 13 Pro

Ожидается, что смартфоны серии Poco X6 будут выпущены в ближайшее время, и в линейке будет как минимум два телефона: Poco X6 и Poco X6 Pro. Телефоны уже были замечены на нескольких сертификационных сайтах, что позволяет предположить неизбежность и близость их запуска. Poco X6 уже появился на Geekbench, раскрывая некоторые из его ключевых характеристик.

Список Geekbench показывает, что Poco X6 набрал 1013 баллов в одноядерном тесте и 2831 баллов в многоядерном тесте. Сайт также подтверждает, что телефон будет оснащен восьмиядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц.

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Скорее всего, это чипсет Snapdragon 7s Gen 2, который работает в паре с графическим процессором Adreno 710. Кроме того, телефон работает под управлением ОС Android 13 и имеет 12 ГБ оперативной памяти.

Интересно, что кодовое название смартфона «Garnet» такое же, как у Redmi Note 13 Pro. Это является еще одним подтверждением мнения о том, что Poco X6 может быть переименованной версией Redmi Note 13 Pro. В этом случае смартфон будет оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K, разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Poco X6, скорее всего, будет иметь систему из трех камер на задней панели, включающую 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельный макрообъектив. В качестве фронтальной камеры должен выступать 16-мегапиксельный датчик.

Однако слухи предполагают, что глобальная модель может иметь 64-мегапиксельную основную камеру вместо 200-мегапиксельного сенсора. Также телефон, скорее всего, будет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

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Точные характеристики и дата запуска серии Poco X6 компания еще не объявила, но можно ожидать этого в самое ближайшее время.