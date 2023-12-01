Особенностью модели является наличие кулера от Noctua и использование её только в готовых системах

Эта компания уже анонсировала две новые видеокарты — RTX 4070 и RTX 4060 Ti из той же серии. Каждая карта имеет специальную систему охлаждения и предназначены для поклонников продукции Noctua.

Это не обычная видеокарта с необычным внешним видом, здесь нет RGB-подсветки или даже единой палитры цветов. Напротив, вместо использования черных вентиляторов компания Noctua выбрала фирменные коричнево-бежевые вентиляторы, которые располагаются над массивным радиатором.

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Sycom имеет давнюю традицию использования необычных внешне видеокарт на основе графических процессоров GeForce. Эти карты не продаются отдельно и являются частью готовых игровых компьютеров. Ранее уже можно было видеть множество нестандартных конструкций с жидкостным охлаждением, которые не использовались ни одной другой компанией. Дизайн Silent Master доступен только у Sycom.

Эта японская компания не единственная, предлагающая графические карты с вентиляторами Noctua. Как известно, ASUS также предлагает свою серию карт с использованием разработок компании Noctua. Здесь Sycom просто использует вентиляторы Noctua NF-A12x25 PWM и специальный металлический каркас, разработанный Nagao Industry. Этот каркас изготовлен вручную, согласно официальному описанию компании.

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Интересно, что Sycom предлагает образец тестирования шума на базе этой уникальной конструкции кулера. Насколько известно, это единственная компания, продающая специальные графические процессоры, предлагающая клиентам такие образцы. Официально эта модель должна создавать шум в среднем менее 31,4 дБ и 43,6 дБ при высокой нагрузке. Что касается температур, утверждается, что система охлаждения будет обеспечивать температуру как минимум на 5°C ниже по сравнению с той же картой, использующей стандартный кулер.