Остается пока неясным срок их поступления в продажу

Серия смартфонов Redmi Note 13 дебютировала несколько месяцев назад, но только в Китае. По данным Appuals, Xiaomi сейчас готовит европейский запуск двух из трех моделей, которые она уже предлагает на своем внутреннем рынке, за исключением самого дешевого Redmi Note 13. Как сообщается Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro Plus скоро будут доступны за пределами страны.

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Самый дешевый Redmi Note 13 Pro продается по цене 1399 юаней (около 197 долларов США или 182 евро) в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Неудивительно, что Xiaomi не будет поставлять в Европу все версии, включая модель Redmi Note 13 Pro в самой простой конфигурации. Вместо этого, по слухам, в Европе появится смартфон среднего класса с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Это вторая самая дорогая модель смартфона в Китае, которая в настоящее время стоит 1699 юаней (около 239 долларов США или 221 евро).

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Предположительно Redmi Note 13 Pro будет стоить в Европе не менее 449 евро, что на 50 евро дороже, чем самый дешевый Redmi Note 12 Pro (229,99 долларов на Amazon). При этом Xiaomi выпустила последний с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за 429,90 евро, что несколько сужает ценовой разрыв. Аналогичным образом, Redmi Note 13 Pro Plus, как сообщается, будет продаваться по рекомендованной розничной цене в 499 евро, что соответствует цене его предшественника в Европе, но с объемом оперативной памяти большим на 4 ГБ и вдвое большим объемом встроенной памяти. Однако пока остается неясным, когда Xiaomi представит серию Redmi Note 13 в Европе.