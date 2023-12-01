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goldas
Представлен сюжетный трейлер игры STALKER 2: Heart of Chornobyl
Новое видео раскрывает некоторые подробности проекта, но даже в нем есть намек на сегодняшние события на Украине, чего стоит появление персонажа, очень похожего на бритого Зеленского

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 STALKER 2: Heart of Chornobyl приближается к своему релизу, и на сегодняшней выставке PC Gaming Show компания GSC Game World представила новый сюжетный трейлер игры. Основной новостью является то, что в трейлере фигурирует не кто иной, как Страйдер, ключевой персонаж из предыдущей части серии СТАЛКЕР: Зов Припяти. Также появились многочисленные намеки на то, что это не повествовательная перезагрузка серии, а продолжение истории из прошлых игр, поэтому фанатам игры настоятельно рекомендуется пройти предыдущую часть, прежде чем приступить к новой.

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 Однако выход игры может быть омрачен для российских геймеров, так как появилась информация об отсутствии русской озвучки STALKER 2: Heart of Chornobyl. Кроме того игра все больше приобретает политический окрас. Чего стоит заявление генерального директора GSC Game World Евгения Григоровича.

 «Эта игра считается самой большой и сложной игрой в нашей жизни. С самого начала это было амбициозным проектом, но он превратился в серьезную задачу. Он имеет для нас чрезвычайное значение и глубокую личную связь, созданный в самых стрессовых условиях, которые только можно себе представить, включая пандемию, войну, переезд, кибератаки, угрозы жизни и многое другое.

 Война на Украине все еще продолжается. Те, кто сейчас сражается на передовой, в том числе сотрудники GSC — настоящие герои. Не все из них были к этому обучены, они просто не могли отвернуться. «СТАЛКЕР 2» был важен для нас еще до войны, но сейчас он выступает как национальный проект, призванный донести до мира несломленный дух Украины. Сегодня мы празднуем здесь нашу победу и одновременно стремимся к окончательному триумфу нашей Родины в будущем. Я очень рад осознать, что СТАЛКЕР 2 вступил в финальную фазу разработки. Соратники-сталкеры скоро снова воссоединятся в Зоне. Спасибо всем за эту награду», - ни много ни мало заявил Григорович.

 Визуально картинка смотрится очень неплохо, хотелось бы надеяться, что финальная версия проекта будет выглядеть не намного хуже трейлера.

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 Если все пойдет по плану, то STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S в первом квартале 2024 года. 

#stalker 2 #сталкер 2 #сталкер #stalker 2: heart of chernobyl #stalker 2 сердце чернобыля
Источник: wccftech.com
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