Новые возможности Windows 11 получат не только владельцы ноутбуков, но и настольных компьютеров

Последняя предварительная сборка Microsoft Windows 11 для инсайдеров в канале Canary включает в себя множество изменений и улучшений, которые, как ожидается, будут доступны обычным пользователям в ближайшем будущем. В обновлении представлена интересная новая функция, целью которой является повышение энергоэффективности не только ноутбуков, но и настольных ПК.

Согласно примечаниям к выпуску Microsoft, сборка 26002 для инсайдерской предварительной версии Windows 11 включает режим «энергосбережения», который, по утверждению компании, снижает энергопотребление и продлевает срок службы батареи устройств Windows, хотя и за счет производительности системы. Интересно, что эта функция не будет эксклюзивной для ноутбуков с батарейным питанием, а также будет доступна на настольных ПК, которые обычно получают питание от стационарной электросети.

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Эту функцию можно включать и выключать через панель быстрых настроек на панели задач, но пользователи также могут настроить ее на автоматический запуск, когда устройство достигает определенного процента заряда батареи. Если этот режим включен, режим экономии заряда батареи отключит некоторые несущественные фоновые процессы для повышения энергоэффективности.

Помимо расширенного режима экономии заряда батареи, последняя сборка также включает в себя ряд других изменений, в том числе настройку, которая, по словам Microsoft, улучшает общую производительность и скорость реагирования быстрых настроек на панели задач. Новая сборка также упрощает управление VPN в быстрых настройках, добавляя разделенный переключатель, который позволяет пользователям включать или выключать VPN одним щелчком мыши.

Еще одно небольшое, но продуманное изменение — добавление новой кнопки обновления во всплывающем меню «Быстрые настройки Wi-Fi», которая помогает пользователям обновлять список доступных беспроводных сетей. Также появился новый индикатор хода сканирования, который поможет пользователям найти близлежащие сети, если при первом сканировании не удалось обнаружить нужный источник Wi-Fi.

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Помимо вышеупомянутых изменений, новая сборка включает в себя еще несколько незначительных настроек, а также ряд исправлений, которые должны улучшить общее впечатление от Windows 11.