Один из владельцев данного компьютера опубликовал статус работы, подтверждающий данный факт

Raspberry Pi является популярным одноплатным компьютером. Создатель и разработчик KerazyPete недавно поделился публикацией, демонстрирующей 10-летнюю плату Raspberry Pi версии 0002. Мало того, что плата по-прежнему работает без сбоев, но она работает без остановок уже более 6 лет подряд.

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По словам KerazyPete, Pi работает стабильно на протяжении последних десяти лет. Несколько ситуаций потребовали перезапуска, последняя из которых произошла еще в 2017 году. KerazyPete поделился снимком экрана с подробным описанием статуса работоспособности, который в настоящее время составляет 2331 день, что соответствует времени работы в 6,4 года.

Все эти годы Pi отвечает за мониторинг датчиков температуры, расположенных по всему дому и вокруг него. Он использует приложение с открытым исходным кодом под названием EmonCMS для управления данными и представления их с помощью визуального интерфейса.

Точная модель Raspberry Pi — Raspberry Pi 1 B версии 0002. Это был первый Pi, выпущенный с 256 МБ ОЗУ. По словам KerazyPete, корневая файловая система хранится на USB-накопителе, но ОС загружается с SD-карты. Система используется с модулем приемопередатчика RFM12B 868 МГц, который собирает данные о влажности и температуре с датчиков.

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Отрадно, что один из первых Raspberry Pi, спустя 10 лет, все еще остается популярным и работоспособным. На снимке экрана, предоставленном KerazyPete, операционная система была впервые установлена 30 ноября 2013 года, то есть она была установлена 10 лет назад. Единственное, что прервало десятилетие производительности — это несколько неожиданных отключений электроэнергии.