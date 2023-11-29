Будущая архитектура по данным инсайдера получит имя астронома Веры Рубин, а графические процессоры - R100 и GR100

Известный инсайдер Kopite7kimi, возможно, в очередной раз раскрыл планы NVIDIA относительно наименований своих графических архитектур. В своем новом сообщении авторитетный источник информации об аппаратных средствах заявил, что графические процессоры следующие за архитектурой под названием Blackwell будут иметь в обозначениях букву R, а X, как указывается в существующих дорожных картах NVIDIA, но не сказал в честь какого ученого или знаменитости будет эта буква.

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Однако если посмотреть на сообщения Kopite7kimi, то в них есть намек на явное упоминание Веры Рубин. Ресурс Videocardz.com обратился к Kopite7kimi за комментарием, и он действительно подтвердил, что это именно так, однако следует отметить, что ситуация еще может измениться.

Стоит сказать немного о данной персоне. Вера Рубин была одним из самых известных астрономов США, сделавшим важные открытия о скорости вращения галактики. Она обнаружила существование так называемой темной материи, которая значительно влияет на вращение галактик. Отмечу, что ученые уже давно отмечали слишком большое значение скорости вращения галактик, которое не могли объяснить.

Что касается графических процессоров, то Kopite7kimi сообщил о разработке компанией NVIDIA GPU R100 и GR100, предназначенных специально для центров обработки данных. Будущие графические ускорители призваны заменить модели на GPU X100 и GX200, если судить по информации существующей дорожной карты NVIDIA. Стоит также отметить, что нет точных данных об использовании архитектуры Rubin в игровых картах.

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Можно подытожить, что говорить об использовании Rubin в видеокартах серии GeForce RTX 60 было бы преждевременно, поскольку ни сама архитектура Rubin, ни игровые графические процессоры Rubin на данный момент официально не подтверждены.