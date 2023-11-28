Также подтверждена поддержка DLSS 3, FSR 2, трассировки лучей и HDR

Сегодня Gearbox Publishing и Blackbird Interactive, за плечами которой такие хиты, как Homeworld: Deserts of Kharak, Hardspace: Shipbreaker, Crossfire: Legion и Minecraft Legends, раскрыли окончательные системные требования для космосима Homeworld 3.

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О долгожданной третьей части любимой серии трехмерных стратегий в реальном времени было объявлено в ещё августе 2019 года. На тот момент целью было выпустить Homeworld 3 до конца 2022 года, но это оказалось невозможным. Конечно на это оказала влияние и глобальная пандемия COVID-19, так негативно отразившаяся на планах разработчиков и издателей.

Выход игры был отложен на первую половину 2023 года, а затем еще раз на февраль 2024 года, но релиз наконец-то близок, и опубликованные системные требования доказывают это.

Для стратегии в реальном времени требования выглядят довольно высокими, хотя на некоторых скриншотах Homeworld 3 определенно выглядит очень хорошо. Интересно, что игра не требует наличия в системе SSD, необходимость которого присутствует во всех последних игровых новинках высокого класса.

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Разработчики также подтвердили поддержку дисплеев с высоким динамическим диапазоном (HDR), мягких теней с трассировкой лучей, NVIDIA DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) и AMD FidelityFX Super Resolution 2.