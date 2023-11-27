Грядущий флагман компании выходит в Китае 5 декабря и получит до 24 ГБ ОЗУ, а также до 1 ТБ памяти

Сегодня OnePlus объявила, что запустит OnePlus 12 в Китае 5 декабря. Бренд также показал первый официальный взгляд на предстоящий флагман. OnePlus разместил на своей официальной странице в Weibo тизер, раскрывающий объем оперативной и встроенной памяти смартфона следующего поколения. Теперь компания разместила специальную страницу с OnePlus 12 на своем официальном сайте на мировых рынках.

реклама

На микросайте OnePlus 12 не раскрывается глобальная дата запуска смартфона. Тем не менее он подтверждает, что устройство будет доступно в зеленом цвете с мраморным узором. Выступающий модуль камеры в форме круга имеет три датчика, включая перескопный объектив. Вполне вероятно, что OnePlus представит ключевые характеристики и особенности будущего флагмана на специальной странице, а также в социальных сетях компании.

Ранее появилось сообщение, что OnePlus 12 может дебютировать на международных рынках в январе 2024 года. Напомню, что предшественник в лице OnePlus 11 был запущен во всем мире в феврале этого года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Кроме того бренд OnePlus сообщил на Weibo, что OnePlus 12 будет оснащен 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Уже подтверждено, что смартфон будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3. Другие функции, которые будут присутствовать в предстоящем флагмане, включают 6,8-дюймовый дисплей BOE X1 с разрешением 2K, пиковой яркостью 2600 нит, основную камеру с датчиком Sony LYT 808 и систему камер HyperTone.