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Подтвержден глобальный запуск OnePlus 12 и конфигурация памяти
Грядущий флагман компании выходит в Китае 5 декабря и получит до 24 ГБ ОЗУ, а также до 1 ТБ памяти

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 Сегодня OnePlus объявила, что запустит OnePlus 12 в Китае 5 декабря. Бренд также показал первый официальный взгляд на предстоящий флагман. OnePlus разместил на своей официальной странице в Weibo тизер, раскрывающий объем оперативной и встроенной памяти смартфона следующего поколения. Теперь компания разместила специальную страницу с OnePlus 12 на своем официальном сайте на мировых рынках.

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 На микросайте OnePlus 12 не раскрывается глобальная дата запуска смартфона. Тем не менее он подтверждает, что устройство будет доступно в зеленом цвете с мраморным узором. Выступающий модуль камеры в форме круга имеет три датчика, включая перескопный объектив. Вполне вероятно, что OnePlus представит ключевые характеристики и особенности будущего флагмана на специальной странице, а также в социальных сетях компании.

 Ранее появилось сообщение, что OnePlus 12 может дебютировать на международных рынках в январе 2024 года. Напомню, что предшественник в лице OnePlus 11 был запущен во всем мире в феврале этого года.

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 Кроме того бренд OnePlus сообщил на Weibo, что OnePlus 12 будет оснащен 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Уже подтверждено, что смартфон будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3. Другие функции, которые будут присутствовать в предстоящем флагмане, включают 6,8-дюймовый дисплей BOE X1 с разрешением 2K, пиковой яркостью 2600 нит, основную камеру с датчиком Sony LYT 808 и систему камер HyperTone.

#смартфоны #oneplus #смартфоны 2023 #смартфоны oneplus
Источник: gizmochina.com
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