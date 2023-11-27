Выход младшей модели планируется уже в следующем месяце, а старшая модель поступит на прилавки в январе

Tecno Spark 20 Pro и Spark 20 4G появились в очередной утечке. В преддверии официального запуска известный инсайдер намекнул на дизайн и сроки выпуска будущих смартфонов.

Новая утечка исходит от Параса Гуглани, который поделился информацией и изображениями на своей странице в соцсети. В своем сообщении он разместил практические изображения Tecno Spark 20 Pro, на которых виден большой выступ задней камеры, похожий на модели iPhone 15 Pro. Гуглани добавляет, что это устройство будет оснащено дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 32-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели, а задняя панель оснащена 108-мегапиксельной основной камерой. Старший Spark 20 Pro будет поставляться с чипсетом MediaTek Helio G99. Парас полагает, что варианты Pro и Pro+ будут запущены в январе 2024 года.

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Тот же инсайдер также раскрыл ключевые подробности о базовой модели Tecno Spark 20 4G. Судя по всему, устройство уже появилось на африканских рынках, поэтому он поделился живыми изображениями устройства. Ожидается, что серия Spark 20 будет запущена в других регионах в декабре 2023 года, на месяц раньше, чем модели Pro более высокого класса.

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Пока компания анонсировала только Spark 20C. Дизайн Spark 20 4G также недавно был раскрыт благодаря просочившимся рендерам. Некоторые ключевые характеристики Spark 20 Pro указаны в списке FCC, а Spark 20 Pro+ недавно прошел сертификацию на Bluetooth SIG. По сути, это означает, что запуск двух устройств неизбежен, поэтому данные Гуглани могут быть точными.