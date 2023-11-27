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Раскрыты характеристики и дата выпуска процессоров AMD Ryzen 8000G
Кроме того появилась информация о подготовке к выпуску серии Ryzen 5000GT для платформы AM4

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 Новая серия настольных процессоров линейки Phoenix1/Phoenix2 будет выпущена через несколько недель. Источник утверждает, что представил почти полные характеристики новой серии APU на базе архитектур Zen4/RDNA3. Если заявления и цифры точны, то это первый раз, когда мы узнаем значения тактовой частоты процессора, однако подтверждения частоты встроенной графики RDNA3 пока нет.

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 Сообщается, что AMD выпустит не четыре, а 14 различных моделей на базе Phoenix. Это серия G мощностью 65 Вт, серия GE мощностью 35 Вт и их варианты PRO в рамках продвижения AMD на рынок настольных компьютеров для бизнеса и рабочих станций.

 Конфигурации настольных чипов Phoenix будут включать полный кристалл Phoenix 1 с 8 ядрами и 16 потоками для Ryzen 7 8700G и Ryzen 7 PRO 8700G, а также урезанную версию с 6 ядрами и 12 потоками для Ryzen 5 8600G и его PRO-варианта. На сайте утверждается, что Ryzen 8700G будет работать на частоте до 5,1 ГГц и иметь базовую тактовую частоту 4,2 ГГц. Это соответствует тому, чего можно было ожидать от чипов Phoenix с большей мощностью, чем варианты мобильных APU. В целом ожидается увеличение тактовой частоты на 400–500 МГц по сравнению с серией Ryzen 5000G.

 Сообщается также, что AMD использует чип Phoenix2, известный как Small Phoenix. Эта архитектура будет применяться в моделях Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. На сайте не упоминается точная конфигурация, но, учитывая то, что уже можно было видеть в форм-факторе мобильных устройств, эти модели должны иметь конфигурации с 6 ядрами (2 Zen4 + Zen4c) и 4 ядрами (1x Zen4 + 3x Zen4c). Утверждается, что они будут работать на частоте 5 и 4,9 ГГц соответственно, однако максимальная частота в данном случае относится к Zen4.

 На сайте также представлены некоторые диаграммы производительности, однако, поскольку цифр нет, их следует считать предположением. Более того, здесь не должно быть никаких сюрпризов, учитывая, что Phoenix1/2 присутствует на рынке уже несколько месяцев, и уже есть множество мини-ПК с TDP 45 Вт и выше.

 Согласно сообщению, первые три APU AMD будут выпущены 31 января, включая Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G, а это означает, что Ryzen 3 8300G будет выпущен позже или в качестве OEM-чипа. Интересно ещё и то, что по утверждению сайта, AMD выпустит Ryzen 7 5700X3D в тот же день.

 Также упоминается о совершенно новых сериях процессоров Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT, которые запланированы на первый квартал следующего года. Неясно, чем эти чипы отличаются от существующих моделей, но упоминается, что они предназначены для замены модели Ryzen 5 5600G. Кроме того, к концу января появится Ryzen 5 5700 NPU. NPU может означать блок нейронной обработки, но неясно, как это связано конкретно с процессором Ryzen.

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#amd #процессоры #процессоры amd #zen 4c #ryzen 8000g
Источник: videocardz.com
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