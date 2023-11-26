Новинка на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3 выходит в продажу в Китае в последний день осени

Meizu готова приоткрыть завесу тайны с флагманского смартфона Meizu 21 уже 30 ноября. Тизеры, выпущенные брендом, в настоящее время относятся ко младшей модели, что может говорить о более позднем поступлении в продажу старшей модели Meizu 21 Pro. На данный момент компания раскрыла информацию об экране, используемом чипсете и объеме аккумуляторной батареи обычной версии. Теперь новая утечка от инсайдера Fenibook раскрыла другие характеристики устройства.

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Итак, согласно данным инсайдера, оригинальный Meizu 21 будет иметь размеры 156,7 x 75,3 x 7,9 мм и весить 198 граммов. Смартфон получит 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (1080 x 2340 пикселей), частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулированием с частотой 1920 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Как видно на изображении выше, телефон будет доступен в белом, черном, зеленом и фиолетовом цветах, а на задней стороне будет расположен модуль с тремя камерами и кольцевой светодиодной вспышкой.

Работать телефон будет под управлением новой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3 компании Qualcomm. Из коробки устройство получит операционную систему Android 14 с собственной оболочкой Flyme 10.5. За автономность в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4800 мАч с технологией быстрой зарядки Super mCharge мощностью 80 Вт.

В утечке отсутствует информация о фронтальной камере Meizu 21. Что касается заднего модуля, то он получит основную 200-мегапиксельную камеру на базе датчика Samsung HP3 с поддержкой оптической стабилизации, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельный датчик глубины. Телефон будет предлагать и другие передовые функции, например, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch, OneMind 10,5 mEngine Ultra, а также двойные стереодинамики.

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Информация о стоимости Meizu 21 пока отсутствует, но, скорее всего, он получит цену меньше, чем стартовая цена конкурентов6 Xiaomi 14 и iQOO 12, которые также оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.