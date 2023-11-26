Стоимость данной модели уже снизилась более чем на 100 евро с начала продаж, но приближение анонса RTX 40 Super и новогодних праздников не могут не сказаться на дальнейшем падении цены RX 7900 GRE

Игроки в Европе, которые собираются приобрести себе новую видеокарту на архитектуре RDNA3, могут ещё немного потерпеть и стать обладателями отличного игрового графического ускорителя, каковым является Radeon RX 7900 GRE. Стоимость данной модели сейчас уверенно приближается к отметке 600 евро, и, вполне вероятно, к Новому году опустится ниже этого значения. Несмотря на первоначальную ориентацию на китайский рынок, данная модель уже достаточно широко представлена на европейском розничном рынке. Кроме того, многие из этих розничных магазинов еще раз снизили цену на видеокарту.

Напомню, что Radeon RX 7900 GRE не должна была попасть на розничный рынок, по крайней мере, за пределами Поднебесной. Но компания AMD не стала препятствовать её распространению в другие регионы мира, и многочисленные карты стали постепенно распространяться на глобальный рынок по различным каналам и при помощи сторонних сборщиков систем. В результате отсутствия дефицита стоимость новинки начала плавно снижаться, достигнув рубежа в 600 евро.

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Стоит отметить, что стоимость RX 7900 GRE в Европе снижалась с самого момента появления карты в продаже. Изначально карта оценивалась продавцами в довольно внушительные 720 евро, но уже в начале ноября приобрести видеокарту стало возможно за 617 евро. Теперь стать обладателем RX 7900 GRE можно всего за 604 евро. Это относится к модели эталонного дизайна компании XFX. Отличился в этот раз один из розничных магазинов в Латвии.

Таким образом цена на RX 7900 GRE сейчас всего на 70 евро превышает стоимость RX 7800 XT. Стоит отметить, что несмотря на одинаковый объем памяти, модель RX 7900 GRE имеет на 33% больше ядер, однако это вовсе не обозначает соответствующий рост производительности новинки на те же самые 33 процента.

Одним из факторов является ограничение мощности видеокарты. В реальных игровых приложениях производительность обеих карт не будет столь существенно отличаться. Однако никто не мешает пользователю воспользоваться разгоном и повысить производительность карты.

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Также общее снижение стоимости карт серии RX 7000 в Европе можно объяснить изменениями курса евро к доллару. Все модели Radeon RX 7000 постепенно дешевеют. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов влияние потенциального выхода линейки видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, появление которых в продаже ожидается уже в январе и, безусловно, скажется на моделях Radeon 7900/7800.