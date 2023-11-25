Данные модели имеют 48 ядер Raptor Cove, но меньший объем кэш-памяти по сравнению с оригинальными чипами

На данный момент в сеть утекла информация о трёх моделях Xeon Platinum 5-го поколения, в том числе Xeon Platinum 8592+, Xeon Platinum 8580 и Xeon Platinum 8558U. Теперь появились ещё два варианта, предназначенные для разных рабочих нагрузок. Это Xeon Platinum 8558P и Xeon Platinum 8551C. Как и предыдущие процессоры Emerald Rapids, эти два чипа совместимы с платформой Eagle Stream, работающей на платформеLGA 4677.

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Что касается спецификаций, то оба процессора имеют одинаковую конфигурацию: 48 P-ядер Raptor Cove, 96 потоков. И Xeon Platinum 8558P, и Xeon Platinum 8551C указаны с 16 МБ кэш-памяти L3 и огромными 192 МБ кэш-памяти L2, тогда как Xeon Platinum 8558U был оснащен 260 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2.

Нельзя с уверенностью сказать, ошибочны ли эти данные, или чипы действительно имеют совершенно другую конфигурацию кэша, но она все равно должна быть намного выше, чем у моделей Sapphire Rapids.

Что касается тактовой частоты, процессор Intel Xeon Platinum 8558P работал на базовой тактовой частоте 2,7 ГГц и 3,20 ГГц в режиме ускорения, тогда как Xeon Platinum 8551C работает на немного более высокой базовой частоте 2,9 ГГц, но с той же тактовой 3,2 ГГц в режиме ускорения.

С точки зрения производительности процессоры Intel Emerald Rapids показали приличные результаты, но 48-ядерному чипу EPYC Genoa удалось превзойти их как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Xeon Platinum 8558P и Xeon Platinum 8551C предлагают улучшение по сравнению со своими предшественниками Sapphire Rapids 4-го поколения, но AMD Genoa должны удерживать лидерство с точки зрения производительности и эффективности.

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Процессоры Intel Emerald Rapids дебютируют 14 декабря вместе с семейством Intel Core Ultra.