Система доступна в трех конфтгурациях с различным объемом ОЗУ и SSD накопителя

Colorful - это хорошо зарекомендовавшая себя компания, которая является одним из ведущих поставщиков видеокарт GeForce в Китае, но по различным каналам их можно приобрести и в других регионах мира. Однако Colorful производит не только видеокарты, но, например, и компьютеры G-ONE Plus AIO. Ранее такие устройства были основаны на оборудовании Intel и Nvidia. Но ничто не вечно под луной, и компания анонсировала новую систему, включающую аппаратное обеспечение AMD.

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Новая версия система теперь предлагается не только с процессорами Core i9-12900H, Core i7-12700H, Core i5-12500H и видеокартой RTX 3060, но и процессором Ryzen 9 6900HX и графическим ускорителем Radeon RX 6850M XT. Это хорошие характеристики, которые часто встречаются на дорогих игровых ноутбуках, изготовленных на оборудовании AMD. 8-ядерный процессор произведен на архитектуре Zen3+ и имеет TDP более чем 45 Вт.

Графика основана на графическом процессоре Navi 22 и включает 2560 потоковых процессоров. Геймерам будет доступно 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине памяти. С технической точки зрения производительность должна быть сопоставима с производительностью настольной Radeon RX 6700 XT, но ограничена TGP 165 Вт, что является одной из конфигураций этой мобильной графики. Colorful предложит четыре различных режима графического процессора: Quiet - 114 Вт, Balance - 135 Вт, Gaming - 154 Вт и Beast - 165 Вт. Последнее является максимально возможным значением TGP для этого графического процессора.

Система оснащена 27-дюймовым 4K экраном с частотой обновления 60 Гц, поэтому вполне возможно, что графического процессора будет не всегда достаточно, чтобы обеспечить такую высокую производительность. С другой стороны, системы AIO более распространены в корпоративном секторе, чем в игровых сборках. Но это хорошая система, если пользователю нужна стильная игровая установка средней мощности.

Система доступна в различных конфигурациях с объемом памяти от 16 ГБ до 32 ГБ или даже 64 ГБ. Пользователи могут выбрать вариант накопителя объемом 1 ТБ или 2 ТБ, но в любом случае его можно будет обновить. Цена системы с конфигурацией 32 ГБ/1 ТБ аналогична цене конфигурации Core i7-12700H и RTX3060.

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Китайская платформа JD уже продает эти игровые AIO системы на азиатском рынке, а новостей о глобальном запуске пока нет.