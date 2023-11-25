Новинка должна стать более дешевой альтернативой уже продающегося POCO M6 Pro 5G

Многочисленные источники информации сообщают об обнаружении первой ссылки на новый смартфон бренда POCO. Ни для кого не является секретом, что компания Xiaomi должна в ближайшие месяцы представить несколько устройств под брендом POCO, относящихся к популярным линейкам POCO F и POCO X. Более того компания готовит еще один смартфон в линейке POCO M6, этим телефоном должен стать POCO M6 Pro.

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Как можно видеть на изображении ниже POCO M6 Pro уже сертифицирован Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) и имеет номер модели 2312FPCA6G. Если вспомнить, что модель POCO M6 Pro 5G был представлен ещё три месяца назад, то существует большая вероятность, что модель 2312FPCA6G является менее дорогой альтернативой существующей модели, которая может выглядеть внешне аналогично предшественнику, но с другими характеристиками. Такая практика не является новой для Xiaomi, так как компания разделяет похожие устройства поддержкой сетей 4G или 5G. Примером могут служить смартфоны Redmi Note 12 4G и Redmi Note 12 5G.

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Таким образом источники предполагают, что вариант 2312FPCA6G будет иметь название POCO M6 Pro 4G или просто POCO M6 Pro. Считается, что POCO M6 Pro будет переименованным Redmi Note 13 Pro 4G, который сам еще не вышел в продажу. Предполагается, что Redmi Note 13 Pro 4G сначала появится в Китае и только потом возможно появится на мировом рынке уже под другим названием.