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Honor 100 представлен как первый в мире телефон на базе Snapdragon 7 Gen 3
Данная модель вместе со старшим братом Honor 100 Pro поступят в продажу в Китае 1 декабря

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 В этом году Honor представила смартфоны Honor 90 и Honor 90 Pro. Сегодня компания решила анонсировать серию Honor 100, включающую две модели: Honor 100 как первый в мире телефон с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 и Honor 100 Pro с мобильным процессором Snapdragon 8 Gen 2.

 Смартфоны Honor 100 и 100 Pro отличаются уникальным дизайном. Несмотря на то, что обе модели оснащены изогнутым OLED-дисплеем, они различаются фронтальной камерой. Стандартный Honor 100 имеет одиночную камеру, а вариант Pro имеет вырез в форме таблетки для размещения двойной селфи-камеры. Honor 100 имеет прямоугольный модуль камеры с D-образным островком, в котором размещена двойная камера со светодиодной вспышкой. Модель Honor 100 Pro выделяется модулем камеры необычной овальной формы, в котором находится тройная камера и светодиодная вспышка.

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 Honor 100 имеет 6,7-дюймовую OLED-панель, а Honor 100 Pro — 6,78-дюймовый OLED-экран. Оба дисплея имеют разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц, ШИМ-регулирование яркости 3840 Гц и максимальную яркость 2600 нит. Кроме того оба телефона оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

 Работает Honor 100 на чипсете Snapdragon 7 Gen 3, анонсированном на прошлой неделе. Смартфон комплектуется оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В свою очередь Honor 100 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5x, хранилищем UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 66 Вт. Оба смартфона предлагают пользователям две SIM-карты, связь 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, ИК-передатчик и порт USB-C. Оба телефона также оснащены чипом для улучшения связи собственной разработки Honor C1.

 Как и серия Honor 90, серия Honor 100 уделяет большое внимание камерам. Стандартная модель создана для видеоблогов благодаря 50-мегапиксельной фронтальной камере. Honor 100 Pro поднимается на ступеньку выше и оснащается двойной селфи-камерой с 50-мегапиксельным объективом Sony IMX816 с поддержкой автофокусировки.

 Задние камеры Honor 100 и 100 Pro включают 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX906 с поддержкой OIS и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Модель Pro также оснащена 32-мегапиксельной телеобъективом с поддержкой 2,5-кратного оптического увеличения. Компания утверждает, что смартфоны Honor 100 могут предложить фотографические возможности на уровне зеркальных фотоаппаратов.

 Honor 100 поступил в продажу в Китае в вариантах: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. В данных конфигурациях смартфон стоит 2499 юаней (~ 350 долларов США), 2799 юаней (~ 400 долларов США) и 2999 юаней (450 долларов США) соответственно.

 Старшая модель Honor 100 Pro выпускается в конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти. Эти варианты продаются по цене 3399 юаней (~ 475 долларов США), 3699 юаней (~ 525 долларов США), 3999 юаней (~ 550 долларов США) и 4399 юаней (~ 625 долларов США) соответственно.

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 Оба смартфона выпускаются в цветах Glass Black, Moon Shadow White, Monet Purple и Butterfly Blue. Серия Honor 100 доступна для предварительных заказов в Китае, а ее продажи планируется начать 1 декабря. В настоящее время нет никакой информации о глобальном запуске Honor 100 и 100 Pro.

#смартфоны #honor #смартфоны honor #honor 100 #honor 100 pro #snapdragon 7 gen 3
Источник: gizmochina.com
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