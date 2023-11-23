AMD готовит игровую графическую архитектуру следующего поколения, известную как GFX12 или RDNA4

Похоже, что AMD уже решила, какие графические процессоры из серии RDNA4 будут выпущены первыми. GFX1200 и GFX1201 — два безымянных графических процессора, которые были замечены в патчах Linux для проекта LLVM, набора модульных и многократно используемых технологий компилятора.

Помимо AMD, в недавние патчи для LLVM были включены будущие серии процессоров Intel Panther Lake и Clearwater Forest. Таким образом, очевидно, что за кулисами разработки будущих продуктов предстоит проделать большую работу, и люди, наблюдающие за этими исправлениями, действительно могут многому научиться заранее.

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Уровни GFX сообщают нам, какая архитектура используется отдельными процессорами. Однако на данный момент известны не все подробности. Названия GFX могут помочь понять, сколько продуктов готовит AMD.

Согласно появившейся записи, архитектура RDNA4 находится в другой ветке GFX, поэтому похоже, что она будет более крупной. Два обнаруженных идентификатора могут относиться к двум предполагаемым графическим процессорам Navi 4X. Это Navi 44 и Navi 48.

По данным Red Gaming Tech, графические процессоры Navi 44 и Navi 48 не относятся к высокопроизводительным графическим процессорам. Они получат 32 или 20 WGP с неизвестной конфигурацией потоковых процессоров.

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Следует ожидать до 48 МБ Infinity Cache и 192-битную шину памяти, что явно соответствует сегменту верхнего среднего уровня, если судить по предыдущим выпускам видеокарт AMD. Эти графические процессоры будут поддерживать память GDDR7 и интерфейс PCIe Gen5. Вероятно, что вскоре мы можем узнать больше подробностей о RDNA4, но дату выпуска этих процессоров следует ожидать не раньше второй половины 2024 года.