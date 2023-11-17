Данная карта стала очередной моделью линейки ProArt для создателей контента

Ожидалось, что, выпустив серию RTX 4060 Ti ProArt, ASUS представит тот же дизайн и для обычной версии. Карты имеют разные графические процессоры, но они совместимы по выводам, а схемы питания и охлаждения схожи. Это позволило ASUS сократить расходы и использовать существующие кулеры для моделей, которым не потребуется три вентилятора. GeForce RTX 4060 ProArt была выпущена сегодня в Японии по цене 66980 иен (около 446 долларов США). Карта оснащена 8 ГБ памяти, что не является максимальной характеристикой памяти на рынке, особенно если учесть позиционирование моделей серии ProArt, которая ориентирована на создание контента, редактирование видео и другие подобные задачи.

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Карта оснащена трехвентиляторным кулером размером 300x120x50 мм, это означает, что для нее требуется 2,5 слота на материнской плате. Использование такой большой системы охлаждения может удивить, учитывая, что карта имеет TDP всего 115 Вт. Возможно, что кулер рассчитан с запасом, так как эта модель предлагает небольшой заводской разгон. Карту можно будет разогнать с 2550 МГц по умолчанию до 2580 МГц с помощью программного обеспечения GPU Tweak. Стоит отметить, что карта имеет 8-контактный разъем питания и четыре видеовыхода, включая три DisplayPort 1.3 и один HDMI 2.1.

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Стоит сказать, что карты серии ProArt, как правило, имеют более высокую стоимость, но бонусом является входящий в комплект поставки трехмесячный бесплатный доступ к Adobe Creative Cloud. Кроме того компания ASUS рекомендует пользователям использовать специальные драйверы NVIDIA Studio вместо игровых GeForce Game Ready.