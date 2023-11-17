Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Раскрыты основные характеристики смартфонов серии Honor 100
Старшая модель получит Snapdragon 8 Gen 2, а обычная версия будет работать на базе нового чипсета среднего уровня Snapdragon 7 Gen 3

реклама

 Honor готовится к запуску своей предстоящей серии Honor 100 в Китае 23 ноября. Серия будет иметь стандартный и Pro-вариант. Также есть предположение, что позже может появиться модель Honor 100 GT. В преддверии запуска известный инсайдер Digital Chat Station обнародовал некоторые ключевые характеристики этой серии.

 По данным Digital Chat Station, серия Honor 100 будет оснащена экраном с защитой глаз Oasis с разрешением 1,5K, который оснащен усовершенствованной технологией затемнения с ШИМ-управлением с частотой 3840 Гц для снижение нагрузки на глаза. В этой серии также появилась возможность зарядки мощностью 100 Вт для всех моделей.

реклама

 Стандартная версия серии Honor 100 станет первым в мире мобильным устройством на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Однокристальная система будет иметь высокопроизводительное ядро с частотой 2,63 ГГц, три высокопроизводительных ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,8 ГГц.

 Ожидается, что чипсет Snapdragon 7 Gen 3, дополненный графическим процессором Adreno 720, обеспечит значительный прирост производительности, продолжив успех своего предшественника Snapdragon 7 Gen 2.

 Что касается старшей версии Honor 100 Pro, то смартфон будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 2. Этот чипсет, выпущенный в конце 2022 года, стал очень популярным среди флагманских смартфонов текущего года, получив признание за свою высокую производительность.

 Каждая модель оснащена основным датчиком камеры разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Ожидается, что эта камера, особенно в Honor 100 Pro, обеспечит качество фотосъемки на уровне зеркальных фотоаппаратов, как намекнул представитель Honor.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

 Если говорить о дизайне, то Honor 100 Pro может иметь вырез, в котором будут размещены две фронтальные камеры. Модули задней камеры будут иметь уникальный дизайн для каждого варианта.

#смартфоны #honor #snapdragon 8 gen 2 #смартфоны 2023 #смартфоны honor #honor 100 #snapdragon 7 gen 3 #honor 100 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
Oppo представила глобальную версию ColorOS 14 на базе Android 14
Более 40% пользователей умных устройств Xiaomi – обладатели iPhone и iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
13
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
4
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
9
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
7
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
3
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
13
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
5
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
PNY установила сразу два вентилятора на новые PCIe Gen 5 SSD серии CS3150
3
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
1

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
14
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
6
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
22
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
5

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
03:14
На самом деле их выпустили раньше. Но для сегмента готовых решений. С появлением предложений на 7000 рязани стало не комильфо предлагать 5000 рязань корпоративным клиентам. Хотя Атлон 3000 а также се...
AMD планирует выпустить еще 2 процессора AM4 V-Cache
Денис Бураков
03:05
Так уже в убере можно вертолет с аэропорта заказать в любой момент, и стоит не то что бы дорого. Просто их больше станет и возможно подешевле.
В Нью-Йорке планируют внедрить воздушное такси к 2025 году
REY_B_
02:57
Война и санкции естно что вносят напряг. Но вот.... Под вопли о "дефиците кадров" на заводы стали набирать всех подряд, давая им такие же оклады, как и профессионалам. Правители явно следуют логике Ма...
«Коммуналка» опережает инфляцию - эксперт об утвержденном правительством росте тарифов ЖКХ
REY_B_
02:51
Да как бы камнями и палками много не навоюешь. А производство высокоточного и управляемого вооружения, это другое....
Рамзан Кадыров считает чеченский полк самым сильным
VRoman
02:14
"Полёты" разные бывают. Но если цель вашего полёта - из самолёта разглядывать у кого чего в огороде растёт... ;-)
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
troglodit
01:42
можно и наоборот, даже наверное побыстрее будет.
В США считают что Зеленский не хочет останавливать конфликт на Украине
32Влад32
01:17
Конец войне - конец Зеленскому.
В США считают что Зеленский не хочет останавливать конфликт на Украине
Олесь Кука
01:05
Давай я тебе помогу мысль закончить. ... если что-то на уровне файловой системы работает в линукс, то оно будет работать на любом линукс и хер вам на винде.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Максим Соколов
00:52
Закладчики от 600 000 в неделю не будь нищебродом, начни зарабатывать прямо сейчас
RTX 4090 модифицировали с помощью алмазов, повысив её производительности
Свиборг Дрыностой
00:46
ученые распилили бюджет
Ученые создали «робота-химика с искусственным интеллектом» для выработки кислорода на Марсе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем