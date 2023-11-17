Старшая модель получит Snapdragon 8 Gen 2, а обычная версия будет работать на базе нового чипсета среднего уровня Snapdragon 7 Gen 3

Honor готовится к запуску своей предстоящей серии Honor 100 в Китае 23 ноября. Серия будет иметь стандартный и Pro-вариант. Также есть предположение, что позже может появиться модель Honor 100 GT. В преддверии запуска известный инсайдер Digital Chat Station обнародовал некоторые ключевые характеристики этой серии.

По данным Digital Chat Station, серия Honor 100 будет оснащена экраном с защитой глаз Oasis с разрешением 1,5K, который оснащен усовершенствованной технологией затемнения с ШИМ-управлением с частотой 3840 Гц для снижение нагрузки на глаза. В этой серии также появилась возможность зарядки мощностью 100 Вт для всех моделей.

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Стандартная версия серии Honor 100 станет первым в мире мобильным устройством на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Однокристальная система будет иметь высокопроизводительное ядро с частотой 2,63 ГГц, три высокопроизводительных ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,8 ГГц.

Ожидается, что чипсет Snapdragon 7 Gen 3, дополненный графическим процессором Adreno 720, обеспечит значительный прирост производительности, продолжив успех своего предшественника Snapdragon 7 Gen 2.

Что касается старшей версии Honor 100 Pro, то смартфон будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 2. Этот чипсет, выпущенный в конце 2022 года, стал очень популярным среди флагманских смартфонов текущего года, получив признание за свою высокую производительность.

Каждая модель оснащена основным датчиком камеры разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Ожидается, что эта камера, особенно в Honor 100 Pro, обеспечит качество фотосъемки на уровне зеркальных фотоаппаратов, как намекнул представитель Honor.

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Если говорить о дизайне, то Honor 100 Pro может иметь вырез, в котором будут размещены две фронтальные камеры. Модули задней камеры будут иметь уникальный дизайн для каждого варианта.