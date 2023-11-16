Интересно, что на этот шаг компания пошла в отношении модели, выпускающейся уже четыре года по 14-нм техпроцессу

Построенный на 14-нм техпроцессе процессор Athlon 3000G имеет архитектуру AMD Zen. Процессор мощностью 35 Вт имеет двухъядерный четырехпоточный дизайн с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц. Будучи процессором нижнего уровня, Athlon 3000G не привлекает особого внимания геймеров. Однако вполне подходит для бюджетных офисных систем и представлен на рынке в двух разных вариантах с разными OPN. AMD указывает на своем веб-сайте версию YD3000C6FHBOX, в которой используется кристалл Dali, более дешевый вариант Raven Ridge. Между тем, версия YD3000C6FBBOX основана на оригинальном Raven Ridge.

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Обе версии Athlon 3000G имеют идентичные характеристики, поэтому производительность обоих чипов должна быть одинаковой. Однако основное отличие состоит в том, что в Windows 11 поддерживается только версия Dali (YD3000C6FHBOX), что приводит к большой путанице среди владельцев Athlon 3000G, поскольку некоторые из них соответствуют требованиям, а другие нет.

Теперь стало известно, что AMD обновила упаковку Athlon 3000G. Athlon 3000G в обновленной упаковке имеет новый OPN вида YD3000C6FHSBX, хотя AMD по-прежнему использует на своем веб-сайте предыдущий OPN (YD3000C6FHBOX). Однако многие зарубежные розничные продавцы начали предлагать Athlon 3000G в новой упаковке.

AMD сохранила белую тему в оформлении упаковке, но полностью ее переработала. Новая упаковка имеет минималистичный вид. Производитель чипов удалил логотипы Athlon и Zen, заменив их огромным логотипом AMD. Компания слегка сдвинула надпись Athlon вниз, чтобы потребители по-прежнему могли видеть, какой процессор AMD они покупают. Также AMD теперь больше не рекламирует графику Radeon Vega на упаковке, лишь вскользь упоминая её на наклейке.

Оранжевый цвет помогает придать выразительность черно-белой теме упаковки. Также на коробке есть вырез, через который можно увидеть процессор, в данном случае это Athlon 3000G. AMD воспользовалась дополнительным пространством на коробке, чтобы поместить частичное изображение кулера Wraith Stealth. Предыдущий Athlon 3000G поставлялся с обычным стандартным кулером, который был меньше, чем кулеры Wraith из комплекта с более дорогими и мощными чипами Ryzen.

Не каждый день производители процессоров обновляют упаковку старого чипа, но на это есть несколько веских причин. Athlon 3000G производится на старом 14-нм технологическом процессе и у компании все еще может оставаться значительный запас чипов Zen, от которого нужно избавиться.

С другой стороны, Athlon 3000G ориентирован на рынок начального уровня, на котором со стороны AMD не наблюдается особого обновления. Впоследствии AMD выпустила свои Athlon Gold 3150G, Athlon Gold 3150GE и Athlon Silver 3050GE, оснащенные чуть более улучшенными ядрами Zen+. Однако они под маркой Athlon доступны только OEM-производителям.

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Не имея представителя, способного конкурировать на рынке начального уровня, легко понять, почему AMD сохранила Athlon 3000G в своем ассортименте спустя годы. Интересно, что Athlon 3000G — один из немногих процессоров, которые не потеряли своей цены с момента своего дебюта. Напомню, что четыре года назад Athlon 3000G поступил в продажу по цене 49 долларов, и даже во времена чип Zen 4 он продается по той же рекомендованной розничной цене.