В линейку будут входить пять моделей, начиная с базового ноутбука со встроенной графикой и заканчивая топовым Galaxy Book 4 Ultra с Core Ultra 9 185H и GeForce RTX 4070

Стали известны полные характеристики предстоящей линейки ультрапортативных ноутбуков Samsung Galaxy Book 4. Главной особенностью этих ноутбуков являются процессоры Intel Core следующего поколения в сочетании с памятью LPDDR4X, LPDDR5 или LPDDR5X, новейшим твердотельным накопителем NVMe компании и инновационными дисплеями. Существует целых 5 основных моделей в зависимости от форм-фактора и сегмента рынка, а также их подварианты в зависимости от объема памяти или хранилища.

Самым доступным является Galaxy Book 4 с корпусом стандартной толщины и экраном диагональю 15,6 дюйма. Этот ноутбук оснащен обычной IPS-панелью с антибликовым покрытием и разрешением Full HD. В основе лежит процессор Core 5 120U с частотой до 5 ГГц и 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Ноутбук использует iGPU этого процессора в сочетании с 8 ГБ памяти LPDDR4X. Устройство имеет два слота M.2 NVMe, в одном из которых предустановлен твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

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Galaxy Book 4 360 — это шаг вперед. Он похож на Galaxy Book 4, но с шарниром экрана, который превращает его в планшет. 15,6-дюймовый дисплей теперь представлен сенсорной AMOLED-панелью с разрешением Full HD. Хотя процессор тот же Core 5 120U, но память объемом 8 ГБ уже относится к стандарту LPDDR5. Пользователь по-прежнему получает два слота M.2 NVMe, в одном из которых установлен твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ. Возможности коммуникации улучшились в сравнении с базовой моделью и включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. И Galaxy Book 4, и Galaxy Book 4 360 должны стоить около 1000 долларов.

Топовым представителем линейки является Galaxy Book 4 Ultra, созданный, чтобы конкурировать с некоторыми моделями 16-дюймового MacBook Pro от Apple. Он использует самый быстрый процессор Core Ultra 9 185H, который максимально использует все характеристики Meteor Lake, а также 32 ГБ памяти LPDDR5X и мобильный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070. 16-дюймовый сенсорный AMOLED-экран имеет разрешение 2880 x 1800 пикселей. Коммуникации включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Стоимость Galaxy Book 4 Ultra может быть немного выше, чем Galaxy 3 Ultra за 2400 долларов.

Существует ещё две промежуточные модели Galaxy Book 4 360 и Galaxy Book 4 Pro, спецификации которых можно посмотреть в таблице ниже.

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