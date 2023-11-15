Особенностью смартфона, как и в предыдущих моделях, станет использование камеры под дисплеем

Nubia готовится в ближайшее время выпустить следующее поколение флагманских смартфонов серии Red Magic под номером 9. Хотя анонс запланирован на конец этого месяца, компания поделилась официальными изображениями предстоящего Red Magic 9 Pro.

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Презентация серии Red Magic 9 запланирована на 23 ноября 2023 года. Nubia поделилась рендерами устройства накануне даты запуска на своем официальном аккаунте Weibo (китайский сайт микроблогов). Глядя на публикацию, можно увидеть, что Red Magic 9 Pro будет доступен в трех цветовых вариантах, включающих Deuterium Transparent Silver Wings, Deuterium Transparent Dark Night и Dark Night Knight.

Как следует из названия, версии Deuterium Transparent Silver Wings и Deuterium Transparent Dark Night имеют прозрачную заднюю панель, которая позволяет пользователям взглянуть на некоторые внутренние компоненты телефона. В свою очередь передняя часть будет практически полностью занята дисплеем, поскольку фронтальная камера для селфи размещена в модуле под дисплеем. Это особенность в последнее время активно используется компанией в своих флагманах. Также недавно Nubia поделилась еще одним изображением, которое показало, что блок задних камер не будет выступать над плоскостью тыльной панели смартфона.

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Ожидается, что Red Magic 9 Pro будет оснащен новейшим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. По слухам, на задней панели будет установлен 50-мегапиксельный основной датчик Samsung GN5 с поддержкой OIS (оптическая стабилизация изображения), который работает в паре с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на базе датчика Samsung JN1.