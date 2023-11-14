Как и положено процессорам данной серии, они построены на архитектуре Zen 4, имеют встроенную графику RDNA и специально оптимизированы для работы в промышлености

Сегодня компания AMD анонсировала на выставке Smart Production Solutions 2023 новое семейство процессоров AMD Ryzen Embedded 7000. Как и полагается подобным чипам, они имеют ряд специальных оптимизаций для надежной и бесперебойной работы в промышленности. Новые чипы сочетают процессорную архитектуру Zen 4 и встроенную графику Radeon, обеспечивая высокую производительность и функциональность, ранее не предлагаемые на рынке встраиваемых систем. Благодаря расширенным функциям и интеграции процессоры Ryzen Embedded 7000 идеально подходят для широкого спектра встраиваемых приложений, включая промышленную автоматизацию, машинное зрение, робототехнику и периферийные серверы.

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Процессоры Ryzen Embedded 7000 являются первыми встраиваемыми процессорами, использующими 5-нм технологию производства нового поколения с 7-летним обязательством по их выпуску. Новый встроенный процессор объединяет графику AMD Radeon поколения RDNA 2, что устраняет необходимость в дискретном графическом ускорителе для промышленных приложений. А поскольку для встроенных приложений требуются дополнительные функции программного обеспечения операционной системы, процессоры Ryzen Embedded серии 7000 включают помимо Windows 10 и Windows 11 поддержку как Windows Server, так и Linux Ubuntu. Процессоры Ryzen Embedded 7000 включают несколько моделей с количеством ядер до 12 единиц. 4-дюймовые процессорные ядра в сочетании с интегрированными функциями и широким выбором операционных систем обеспечивают беспрецедентную простоту интеграции для разработчиков систем.

Характеристики процессоров Ryzen Embedded серии 7000:

- архитектура Zen 4, включающая до 12 высокопроизводительных ядер ЦП;

- встроенная графика Radeon RNDA2 с частотой 2,2 ГГц;

- сокет AM5, LGA 40 x 40 мм, 1718 контактов;

- TDP от 65 Вт до 105 Вт;

- поддержка двухканальной памяти ECC DDR5 со скоростью до 5200 МТ/с;

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