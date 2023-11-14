Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD анонсировала встраиваемые процессоры Ryzen 7000
Как и положено процессорам данной серии, они построены на архитектуре Zen 4, имеют встроенную графику RDNA и специально оптимизированы для работы в промышлености

реклама

 Сегодня компания AMD анонсировала на выставке Smart Production Solutions 2023 новое семейство процессоров AMD Ryzen Embedded 7000. Как и полагается подобным чипам, они имеют ряд специальных оптимизаций для надежной и бесперебойной работы в промышленности. Новые чипы сочетают процессорную архитектуру Zen 4 и встроенную графику Radeon, обеспечивая высокую производительность и функциональность, ранее не предлагаемые на рынке встраиваемых систем. Благодаря расширенным функциям и интеграции процессоры Ryzen Embedded 7000 идеально подходят для широкого спектра встраиваемых приложений, включая промышленную автоматизацию, машинное зрение, робототехнику и периферийные серверы.

реклама

 Процессоры Ryzen Embedded 7000 являются первыми встраиваемыми процессорами, использующими 5-нм технологию производства нового поколения с 7-летним обязательством по их выпуску. Новый встроенный процессор объединяет графику AMD Radeon поколения RDNA 2, что устраняет необходимость в дискретном графическом ускорителе для промышленных приложений. А поскольку для встроенных приложений требуются дополнительные функции программного обеспечения операционной системы, процессоры Ryzen Embedded серии 7000 включают помимо Windows 10 и Windows 11 поддержку как Windows Server, так и Linux Ubuntu. Процессоры Ryzen Embedded 7000 включают несколько моделей с количеством ядер до 12 единиц. 4-дюймовые процессорные ядра в сочетании с интегрированными функциями и широким выбором операционных систем обеспечивают беспрецедентную простоту интеграции для разработчиков систем.

 Характеристики процессоров Ryzen Embedded серии 7000:

- архитектура Zen 4, включающая до 12 высокопроизводительных ядер ЦП;

- встроенная графика Radeon RNDA2 с частотой 2,2 ГГц;

- сокет AM5, LGA 40 x 40 мм, 1718 контактов;

- TDP от 65 Вт до 105 Вт;

- поддержка двухканальной памяти ECC DDR5 со скоростью до 5200 МТ/с;

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

- 28 линий PCIe 5 на кристалле.

#amd #процессоры #amd ryzen #процессоры amd #amd ryzen 7000
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD готовит новые APU Phoenix3 и Phoenix4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
10
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
8
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
4
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
2
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
2
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
10
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет использовать память GDDR7 32 Гбит/с
+
Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion: какой генератор изображений ИИ лучший
1

Популярные статьи

Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
107
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
27
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
9
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
34
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
7
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
3
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5

Сейчас обсуждают

kill-hohol
15:24
наконец-то можно избавиться от hdd и сделать файлопомойку с торрентами прямо на ram-диске! а то ж на sdd низя, там же, как гласят легенды, ограниченный ресурс tbw))
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
Sergej V
15:20
в том то и дело что совокупный. потому как вооружения не закупают совокупно ;) а каждая страна по отдельности. на данный момент стоимость ф35 со всей базой обслуги, около 600 миллионов. сколько стран...
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
glavhyilo
15:18
мы в том веке,в детстве,обманывали эти аппараты хватайки.Куда игрушки падают с манипулятора,в эту дырку руку засовывали и брали любую там.
В TikTok рассказали, почему невозможно выиграть на автомате "Хватайка"
Kora Kora
15:15
Эта тётенька выслуживается перед властью, которая создав условия для демографического кризиса, теперь пытается с ним "бороться" ( как никудышный сантехник перематывающий свищи тряпками). Неужели непон...
Челябинский сенатор призвала отказаться от высшего образования для девушек ради рождения детей
devchidable
15:10
Возможно эти фанаты и не застали Grand Theft Auto: Vice City :)
Grand Theft Auto VI может получить другое название
Za9c
15:09
На хрен эту гниль на оверах. КГ/АМ, в бан автора
Китай и палестино-израильский конфликт
REY_B_
15:08
Всё правильно - сейчас зарабатывает тот, кто нихрена не делает.... Правда потом как сказал классик "чьи-то рыжие кудри примелькаются, и их начнут просто бить", но это другое....
Kioxia завершила прошлый квартал с убытками в размере $665 млн
OgoGoLog
15:05
Аааыыыы. Это уже и до основных новостников добралось: "Rocksteady начнёт рассказывать о своём кооперативном боевикА ..." Это всё блоги...
Rocksteady начнёт рассказывать о своём кооперативном боевика Suicide Squad: Kill the Justice League уже с 15 ноября
devchidable
15:05
При проведении в 2021 году учений ВВС США на Аляске. По сценарию, самолёты F-15 выступали в качестве средств прорыва системы ПВО противника, а истребители пятого поколения F-35 ВВС США наносили удары ...
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
Циклон-Б
15:05
а нарушение прав истрибитиля
Покупателям Cybertruck запретили их перепродавать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем