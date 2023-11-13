NVIDIA B100 Blackwell выйдет в 2024 году с упором на искусственный интеллект

Графические процессоры B100 и GB200 не являются обычными графическими процессорами. Они также выходят за рамки возможностей стандартных графических ускорителей. Эти карты для центров обработки данных решают сложные задачи, в частности, стимулируя новые возможности в области больших языковых моделей(LLM). NVIDIA ожидает дальнейшего роста и стремится обеспечить свою долю рынка в 2024 году.

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Компания подтверждает, что графический процессор B100 будет выпущен в следующем году. Последние слайды из специального выступления SuperComputing 2023 подтверждают, что Blackwell действительно собирается дебютировать в следующем году, хотя ранее это не было явно подтверждено. Стоит отметить, что Blackwell HPC не должны переноситься на потенциальную игровую версию этой архитектуры. Это относится исключительно к GB100, который является первым поколением данной архитектуры.

NVIDIA указывает, что B100 призван существенно улучшить качество вывода для модели GPT-3, содержащей 178 миллиардов параметров. Это улучшение потенциально вдвое или даже больше, чем то, что уже обеспечивает существующая архитектура H200. Однако важно уточнить, что, хотя на графике явно показана производительность LLM, это не обязательно означает эквивалентный уровень чистой вычислительной мощности, если только не произойдет существенное увеличение количества ядер и энергоэффективности, а такой результат кажется маловероятным в таком масштабе.

Более того, NVIDIA утверждает, что B100 получит ещё большую пропускную способность памяти. Текущая версия графических процессоров Hopper уже использует технологию HBM3e, обеспечивающую пропускную способность до 4,8 ТБ/с. Ожидается, что будущие чипы Blackwell продолжат использовать эту технологию, возможно, с дополнительными стеками и увеличением этого параметра. NVIDIA подчеркивает свою приверженность разработке архитектур с учетом поддержки будущих технологий памяти, о чем свидетельствует интеграция HBM3e с графическими процессорами GH200 в этом году.

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NVIDIA на данный момент хранит молчание по поводу каких-либо подробностей относительно потенциальной игровой архитектуры Blackwell. Спекуляции, однако, намекают на возможность появления новой серии чипов GB20x для серии RTX 50, хотя точные сроки выхода остаются нераскрытыми.