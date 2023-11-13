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Samsung Galaxy A15 получит чипсет Dimensity 6100 Plus
Такую информацию раскрывает база данных Geekbench, в которой уже протестирован новый бюджетник от Samsung

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 По слухам, Samsung через несколько месяцев обновит свой телефон серии Galaxy A начального уровня. В настоящее время компания продает два варианта Galaxy A14, отличающиеся возможностью подключения 4G и 5G. Кроме того последний вариант также доступен с двумя чипсетами. В зависимости от рынка Galaxy A14 5G работает либо на чипсете Exynos 1330, либо на - Dimensity 700.

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 Основываясь на новой информации Geekbench, Samsung разработала преемника Galaxy A14 5G на основе нового чипсета Dimensity 6100 Plus, о котором MediaTek объявила в июле. Хотя Dimensity 6100 Plus относительно новый, он имеет много общего с Dimensity 810, например, пару высокопроизводительных ядер ARM Cortex-A76 и шесть ядер Cortex-A55, частота которых ниже, чем у Cortex-A76. В частности, Geekbench сообщает о разнице тактовой частоты между двумя кластерами в 200 МГц, при этом MediaTek установила для ядер чипсета Cortex-A76 скорость 2,2 ГГц.

 Что касается остальных характеристик, то Samsung дополнит Dimensity 6100 Plus как минимум 4 ГБ оперативной памяти. Если судить по предшественнику, то Samsung предложит Galaxy A15 5G также с вариантами оперативной памяти в 6 ГБ и 8 ГБ, к которым будет прилагаться также больший объем встроенного накопителя. Работать грядущая новинка Samsung будет на ОС Android 14 из коробки, поверх которой установлена собственная оболочка One UI 6.

 Информации о применяемых в смартфоне на данный момент нет, известно только, что на задней панели будет три датчика изображения без конкретных цифр.

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 Что касается стоимости, то такая информация пока отсутствует, равно как и дата поступления смартфонов в продажу.

#смартфоны #samsung #mediatek #смартфоны samsung #galaxy a15 #dimensity 6100 plus #galaxy a14
Источник: notebookcheck.net
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