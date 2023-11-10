NVIDIA RTX 4080 SUPER и RTX 4070Ti SUPER получат графический процессор AD103, а RTX 4070 SUPER будет использовать GPU AD104

Ранее на этой неделе NVIDIA начала делиться со своими партнерами более подробной информацией о предстоящей серии RTX 40 SUPER. Эти компании теперь получили информацию с указанием основных характеристик графического процессора и требований для моделей, которые относятся к линейке SUPER.

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RTX 4080 SUPER присвоен номер платы PG139, а ее номер модели — 355. Подтверждено, что на этой карте установлен графический процессор AD103-400, представляющий полную реализацию этого графического процессора с 10240 ядрами CUDA. Кроме того подтверждено, что карта будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR6X с использованием 256-битной шины памяти. Партнеры были проинформированы о том, что TGP (общая мощность графики) установлена на уровне 320 Вт. Примечательно, что подробности об окончательных тактовых частотах, включая характеристики памяти, пока не разглашаются.

Плата PGA141 SKU 323 относится к модели RTX 4070 Ti SUPER. Сообщается, что эта карта оснащена графическим процессором AD103-275, а также имеет 16 ГБ памяти GDDR6X. Следовательно, две модели серии SUPER будут использовать этот графический процессор. Заявлено, что TGP новинки составляет 285 Вт, что соответствует предыдущим утечкам.

Младший представитель линейки - RTX 4070 SUPER использует плату PG141 SKU 335 и будет включать графический процессор AD104-350, а также TGP 225 Вт. Эта модель не будет подвергаться изменению объема памяти, сохранив его на уровне 12 ГБ. По словам партнеров Nvidia, из-за увеличения мощности в этой модели теперь будет использоваться разъем 12VPHWR.

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Все модели RTX 40 SUPER поступят в продажу в январе. Хотя NVIDIA официально не подтвердила точную дату запуска, ожидается, что компания сделает официальное объявление на выставке CES 2024.