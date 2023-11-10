На данный момент компания очень довольна своей консолью, особенно после вчерашнего анонса Steam Deck OLED

Вчера была анонсирована игровая консоль Steam Deck OLED, которая будет продаваться как минимум еще в течение двух лет. Однако Valve уже говорит о новом устройстве, окончательного названия которого пока нет, но обычно оно называется Steam Deck 2. Компания считает, что обновление платформы будет иметь смысл, как только произойдет скачок в производительности поколений, оправдывающий новый продукт.

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Steam Deck 2 не будет представлена ещё 2–3 года, подтвердил Лоуренс Янг, дизайнер Valve в интервью Bloomberg. Устройство следующего поколения обеспечит повышение мощности, но пока слишком рано обсуждать детали.

"Я не знаю. Это займет некоторое время. Я думаю, это будет довольно долго. У нас нет какой-то определенной даты. Я думаю, мы подождем, пока технология представит себя так, как нам будет интересно, и пока команда действительно захочет совершить новый скачок. Мы очень гордимся текущей версией Steam Deck. Это то, что нам нравится, и мы думаем, что клиенты тоже будут довольны.

Мы постоянно думаем о Steam Deck 2, но я думаю, мы сейчас настолько довольны, что это действительно высший уровень", — Джей Шоу, дизайнер Steam Deck

Valve уточнила, что занимает выгодную позицию по сравнению с такими конкурентами, как ASUS. Компания подчеркивает свое прямое общение с разработчиками игр, гарантируя, что их системы обеспечивают оптимальный игровой процесс. Фактически, компания уже включила 4000 игр в список «Deck Verified», что обеспечивает полную совместимость с системой. ASUS и Lenovo полагаются на Microsoft в отношении операционной системы Windows и AMD в отношении драйверов, чтобы обеспечить аналогичный опыт.

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Более того, Valve заявила, что не хочет совершать ежегодные выпуски устройств с незначительными изменениями, подобные подходу Apple. Несмотря на то, что нынешний рынок портативных устройств похож на раннюю эпоху смартфонов, Valve заявила, что не планирует выпускать новые версии Steam Deck так часто.