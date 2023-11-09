Новый кроссплатформенный тест станет преемником уже немолодого TimeSpy

Недавно всем известный тестовый пакет для оценки производительности видеокарт 3DMark отметил свое 25-летие. А теперь стало известно, что набор тестов скоро будет обновлен. Команда разработчиков 3DMark планирует создать преемника Time Spy. Этот тест, которому уже семь лет может похвастаться более чем 48 миллионами отправленных результатов, представляет собой надежный тест без трассировки лучей, подлежащий капитальному пересмотру.

реклама

Предстоящий новый тест Steel Nomad предназначен для работы в основных операционных системах, включая Windows с API DirectX12, macOS и iOS через Metal, а также системах Android и Linux с использованием Vulkan. Остаётся неясно, можно ли будет напрямую сравнивать результаты различных API, поскольку дополнительная информация о функциональности эталонного теста еще не опубликована.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что Steel Nomad станет новым дополнением к списку программного обеспечения 3DMark в рамках текущего набора тестов. Дата выпуска Steel Nomad официально не разглашается, но компания поделилась несколькими скриншотами из теста, предлагая взглянуть на новые сцены, которые заставят графические карты раскрыть весь свой потенциал.