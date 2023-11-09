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Microsoft Copilot AI вскоре появится в Windows 10
Согласно новому сообщению новый функционал может появиться в Windows 10 уже в следующем обновлении

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 Обновление 23H2 для Windows 11 принесло ряд новых функций, в том числе переработанный проводник, встроенное облачное резервное копирование, темный режим в MS Paint, встроенную поддержку файлов RAR, 7Z и Tar.gz и многое другое. Наиболее заметным стало появление Copilot AI, который предлагает те же функции, что и боковая панель Bing, но с дополнительными локальными действиями, такими как возможность включить темный режим, сделать снимок экрана и т. д.

 Хотя Copilot в настоящее время доступен только в Windows 11, новое сообщение предполагает, что на каком-то этапе в ближайшем будущем он может появиться и в Windows 10. Согласно данным Windows Central Microsoft считает, что расширение может помочь компании привлечь больше пользователей для своего чат-бота с искусственным интеллектом. Согласно недавнему сообщению, по состоянию на сентябрь 2023 года Windows 11 установлена только на 23 процентах компьютеров по всему миру, а Windows 10 работает на 71 проценте всех компьютеров с Windows.

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 Согласно источникам, цитируемым в новом сообщении, Copilot будет установлен в Windows 10 в предстоящем обновлении, в котором кнопка Copilot разместится непосредственно на панели задач Windows 10. Сообщается, что нажатие на кнопку откроет точно такую же боковую панель Copilot, как и в Windows 11. В отчете также добавляется, что Microsoft серьезно рассматривает возможность продления даты окончания поддержки Windows 10 после 2025 года, хотя точно еще ничего не решено.

 Microsoft делает большую ставку на Copilot, который, по ее мнению, может помочь значительно повысить производительность и изменить способы взаимодействия пользователей с компьютерами. Компания даже разрабатывает новые ноутбуки Surface с учетом опыта работы Copilot. Однако, чтобы придать убедительность новому функционалу, компании необходимо убедить пользователей в возможностях Copilot и в том, как он действительно поможет улучшить работу с Windows, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность.

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 Стоит отметить, что по состоянию на ноябрь 2023 года Copilot доступен только в некоторых регионах мира, включая Северную Америку и некоторые части Азии и Южной Америки. Компания заявляет, что планирует в ближайшее время распространить эту функцию на другие регионы.

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Источник: techspot.com
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