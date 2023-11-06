Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Poco X6 Pro замечен на сайте сертификации BIS в Индии
Это может свидетельствовать о скором запуске очередной серии смартфонов POCO серии X

реклама

 По слухам, популярный бренд смартфонов POCO скоро выпустит линейку X6. Это произошло после того, как несколько устройств этой серии были замечены на сайтах сертификации.

 Последний раз на сайте сертификации BIS был обнаружен смартфон POCO с номером модели 23122PCD1I. Название устройства не разглашается, но предполагается, что это POCO X6 Pro. Подобное устройство некоторое время назад также было обнаружено в базе данных IMEI.

реклама

 Список BIS дает понять, что POCO X6 Pro будет запущен в Индии. В предыдущих сообщениях высказывалась версия, что POCO X6 Pro станет обновленной версией смартфона Redmi Note 13 Pro, которая совсем недавно поступил в продажу в Китае.

 Ожидается, что в ближайшее время также будет выпущен POCO X6 5G, и, по слухам, это будет несколько измененная версия Redmi Note 13 5G.

 Что касается технических характеристик, если новинка POCO является переименованным Redmi Note 13 Pro, смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и тройную камеру с основным датчиком на 200 МП. В свою очередь младший Redmi Note 13 5G оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 6080 и двумя камерами с основным датчиком разрешением 108 МП.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Бренд POCO еще не объявил дату запуска серии X6, но список сертификатов BIS предполагает, что запуск неизбежен и весьма близок.

#смартфоны #xiaomi #poco #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi note 13 #смартфоны poco #redmi note 13 pro #poco x6 #poco x6 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Показан Samsung Galaxy S24 Ultra
Realme GT 5 Pro выйдет после OnePlus 12, серии Redmi K70
Показан первый серийный автомобиль Xiaomi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
8
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
5
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
5
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
Samsung наметила курс на повышение прибыльности рынка SSD — уже скоро цены могут сильно вырасти
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
1
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Forbes: Украина развернула 155-мм шведские самоходные гаубицы Archer
5

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
6
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
2
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
40
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
+
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2
F-14 Bombcat: как истребитель-перехватчик превратился в бомбардировщик
2
О Зоне 51 - реальное расположение секретного объекта, эксперименты и официальные факты
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:17
Короче израильский вариант, в украинском исполнении..... В смысле, что в случае желаемого вступления в ЕС, все эти "резервисты", побегут из Украины со скоростью гиперзвука. А пенсионеры, инвалиды и ко...
Украинская армия полностью откажется от срочной службы к 2028 году
Shatun29
00:08
Всё равно на выходе получится косяк)))
Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете
Лаврентий Коноплёв
23:56
А какая следующая? pressF16 пропускаем, f35 не дадут.
Зеленский заявил о намерении Украины изменить стратегию боевых действий против РФ
Артем Вердиев
23:54
Читаю, и как в зеркало смотрю :) У меня ASUS X555LJ. На борту i5 5200U 8Гиг оперативки (планка 4Гига) и nVidia 920m. Поменял террабайтный HDD на 500Гб SSD и загрузка Винды 10 просто взлетела. Узкое го...
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
kitava
23:42
Мобильный процессор слегка проиграл мобильному процессору.
Apple M3 Max показал результат всего на 4% хуже, чем мобильная RTX 4080
sidreshot
23:36
Потому, что ты смотришь имбицильный обзор. Deepin, KDE5, Nutrix, Manjaro - посмотри.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Дмитрий
23:28
а еще они должны 300 баксов стоить. но что то в наших магазинах я не вижу дешевле 400 баксов ниодной 4060. а на бу рынке за 400 баксов очень много хороших карт и они мощнее 4060 да и за 400 пойд...
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
Роман Гуревич
22:52
В данном материале рассказано о том, можно ли отсылать пустые сообщения в ватсап и как это сделать: https://faqchat.ru/kak-otpravit-pustoe-soobshenie-v-vatsape/ Отправить такое послание не сложно, есл...
Обновление WhatsApp позволяет игнорировать уведомления из архивных чатов
MriS
22:49
S серию в любой момент свернуть могут, какие нафиг 5-10 лет для такого мусора..
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
TM1
22:46
А возможно, он не может закрыть. Разбил?
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем