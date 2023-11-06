Это может свидетельствовать о скором запуске очередной серии смартфонов POCO серии X

По слухам, популярный бренд смартфонов POCO скоро выпустит линейку X6. Это произошло после того, как несколько устройств этой серии были замечены на сайтах сертификации.

Последний раз на сайте сертификации BIS был обнаружен смартфон POCO с номером модели 23122PCD1I. Название устройства не разглашается, но предполагается, что это POCO X6 Pro. Подобное устройство некоторое время назад также было обнаружено в базе данных IMEI.

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Список BIS дает понять, что POCO X6 Pro будет запущен в Индии. В предыдущих сообщениях высказывалась версия, что POCO X6 Pro станет обновленной версией смартфона Redmi Note 13 Pro, которая совсем недавно поступил в продажу в Китае.

Ожидается, что в ближайшее время также будет выпущен POCO X6 5G, и, по слухам, это будет несколько измененная версия Redmi Note 13 5G.

Что касается технических характеристик, если новинка POCO является переименованным Redmi Note 13 Pro, смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и тройную камеру с основным датчиком на 200 МП. В свою очередь младший Redmi Note 13 5G оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 6080 и двумя камерами с основным датчиком разрешением 108 МП.

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Бренд POCO еще не объявил дату запуска серии X6, но список сертификатов BIS предполагает, что запуск неизбежен и весьма близок.