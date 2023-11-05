Будущая платформа по данным Ventana составит конкуренцию чипам AMD EPYC

Когда упоминается о RISC-V, первое, что приходит на ум — это микроконтроллеры и различные устройства специального назначения. Однако данная архитектура набора команд развивается и быстро набирает популярность. В результате все больше приложений будут использовать RISC-V. Ventana Micro Systems объединилась с Imagination Technologies для создания платформы CPU-GPU на базе RISC-V, сообщает Jon Peddie Research.

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У Ventana Micro уже есть процессор Veyron V1 для центров обработки данных на базе RISC-V, представленный в декабре 2022 года, который имеет частоту до 3,6 ГГц. CPU рассчитан на 16 ядер в кластере и масштабируется до 192 ядер для приложений, требовательных к производительности. Но, как справедливо напоминает Jon Peddie Research, ЦП — это всего лишь ЦП, поскольку для отображения результатов своей работы ему необходимы графические возможности. С этой целью Ventana пришлось объединиться с Imagination Technology для разработки графического процессора RISC-V и создать платформу, которая могла бы работать с различными приложениями.

На следующем саммите RISC-V компания Ventana планирует представить модель эмуляции, демонстрирующую, как ее процессор на базе RISV-C работает с графическим процессором, разработанным Imagination Technologies. Эта демонстрация совпадает с запуском Veyron V2 от Ventana. Версия V2 будет включать значительные улучшения в архитектуру набора команд RISC-V (ISA), что позволит ей конкурировать с платформами x86 и Arm.

Эти улучшения включают расширение гипервизора для надежной виртуализации, усовершенствованную архитектуру прерываний, а также сложные функции отладки и трассировки. Veyron V2 также будет оснащен набором функций RVA23, который обеспечит повышение производительности более чем на 40% по сравнению с V1, 512-битным векторным блоком с расширениями матрицы AI, IOMMU серверного уровня и ускорением для конкретной области. Кроме того, платформа совместима с программным обеспечением RISC-V Software Ecosystem (RISE).

По прогнозам Ventana, 192-ядерный процессор Veyron V2 значительно опережает 96-ядерный процессор AMD EPYC Genoa и 128-ядерный процессор EPYC Bergamo в целочисленных вычислениях при той же мощности. Между тем, это прогнозы, и еще неизвестно, как будет работать реальное оборудование.

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Проект сотрудничества между Imagination и Ventana на данный момент может выглядеть виртуальным, но наличие ЦП и графического процессора RISC-V может привести к разработке платформы RISC-V, ориентированной на разнообразные клиентские приложения.