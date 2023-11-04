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goldas
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
Стоимость коллекционной детали невыпущенной карты составляет 25 долларов

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 Видеокарта RTX 4090 Ti никогда официально не анонсировалась и не появлялась на рынке, но недавно поступила в продаже, хотя и в частичном виде. На черном рынке Китая карта также появилась, но только в виде прототипа кулера. До сих пор полный прототип платы, на которой должен был разместиться графический процессор AD102 для предполагаемой видеокарты RTX 4090 Ti, нигде не появлялся. Однако нет никаких сомнений в том, что у NVIDIA были планы по выпуску еще более мощной версии.

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 Панель ввода-вывода с четырьмя слотами и поддержкой трех разъемов DisplayPort и одного разъема HDMI в настоящее время доступен для покупки на eBay. Похоже, что поставщик этих панелей с нетерпением ждал заказа NVIDIA, в результате чего они предложили их всего за 24,8 доллара с бесплатной доставкой. Цена вполне приемлемая для действительно уникального коллекционного предмета.

 Наличие на карте разъемов дисплея является результатом нетрадиционной ориентации печатной платы. Предполагаемая RTX 4090 Ti должна была использовать особую конструкцию с повернутой под углом 90 градусов печатной платой. В этой конфигурации она располагалась бы параллельно материнской плате, обеспечивая беспрепятственный поток воздуха для эффективного отвода 800 Вт тепла, как утверждают некоторые источники.

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 До сих пор ни один из источников информации не упомянул о каких-либо потенциальных обновлениях графического процессора AD102 для геймеров. RTX 4090 в настоящее время занимает лидирующие позиции в игровых тестах, не оставляя места конкурентам. Таким образом NVIDIA не считает необходимым выпускать более быстрый графический ускоритель.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #rtx 4090 ti
Источник: videocardz.com
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92.88
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