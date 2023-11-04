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Видеокарта RTX 4090 Ti никогда официально не анонсировалась и не появлялась на рынке, но недавно поступила в продаже, хотя и в частичном виде. На черном рынке Китая карта также появилась, но только в виде прототипа кулера. До сих пор полный прототип платы, на которой должен был разместиться графический процессор AD102 для предполагаемой видеокарты RTX 4090 Ti, нигде не появлялся. Однако нет никаких сомнений в том, что у NVIDIA были планы по выпуску еще более мощной версии.
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Панель ввода-вывода с четырьмя слотами и поддержкой трех разъемов DisplayPort и одного разъема HDMI в настоящее время доступен для покупки на eBay. Похоже, что поставщик этих панелей с нетерпением ждал заказа NVIDIA, в результате чего они предложили их всего за 24,8 доллара с бесплатной доставкой. Цена вполне приемлемая для действительно уникального коллекционного предмета.
Наличие на карте разъемов дисплея является результатом нетрадиционной ориентации печатной платы. Предполагаемая RTX 4090 Ti должна была использовать особую конструкцию с повернутой под углом 90 градусов печатной платой. В этой конфигурации она располагалась бы параллельно материнской плате, обеспечивая беспрепятственный поток воздуха для эффективного отвода 800 Вт тепла, как утверждают некоторые источники.
До сих пор ни один из источников информации не упомянул о каких-либо потенциальных обновлениях графического процессора AD102 для геймеров. RTX 4090 в настоящее время занимает лидирующие позиции в игровых тестах, не оставляя места конкурентам. Таким образом NVIDIA не считает необходимым выпускать более быстрый графический ускоритель.