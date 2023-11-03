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GALAX выпустила RTX 4090 20th Anniversary Edition с чипом ретаймера HDMI
Помимо интересного дизайна новинка может похвастаться специальным чипом, улучшающим качество сигнала через порт HDMI

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 GeForce RTX 4090 является одной из лучших видеокарт, но Galax сделала флагман Nvidia еще лучше, добавив специальный чип, обеспечивающий чистоту сигналов при длительных соединениях по порту HDMI. Так появилась Galax GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition.

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 GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition — первая видеокарта с ретаймером HDMI. Эти небольшие чипы улучшают передачу сигнала HDMI на большие расстояния. Ретаймеры HDMI обычно встречаются в консолях, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X или Series X, потому что у геймеров на консолях больше шансов подключить свои консоли к телевизору на больших расстояниях, чем у геймеров на ПК, которые обычно ставят корпус рядом со столом и монитором.

 В RTX 4090 20th Anniversary Edition компания Galax внедрила микросхему Parade PS8419 со скоростью 12 Гбит/с. PS8419 устраняет временные искажения в каналах данных и синхронизации, поэтому пользователи получают выход HDMI с очень небольшим джиттером. Таким образом пользователь может подключить игровой компьютер к телевизору в соседней комнате с помощью кабеля HDMI. Логично, что PS8419 отвечает только за поддержание стабильного сигнала на порте HDMI 2.1 видеокарты. Остальные три выхода DisplayPort 1.4a не используют функции PS8419.

 Помимо GeForce RTX 4090 Founders Edition, GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition — единственная специальная GeForce RTX 4090, в которой используется аналогичное решение системы охлаждения. Два охлаждающих вентилятора проталкивают воздух вниз с одной стороны видеокарты, а третий выполняет ту же работу с противоположной стороны.

 GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, оснащенная четырехслотовым кулером, представляет собой довольно толстую видеокарту толщиной 60 мм и длиной до 344 мм. Спереди расположена съемная акриловая панель, но компания Galax не уточнила, смогут ли пользователи сделать ее самостоятельно и прикрепить к видеокарте.

 Видеокарта оснащена схемой питания 24+4, достаточной для серьезного разгона. По умолчанию GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition имеет тактовую частоту до 2595 МГц, но пользователь может увеличить ее. Как и другие видеокарты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition использует 16-контактный разъем питания 12VHPWR. Компания, однако, последовала популярной тенденции, спрятав 16-контактный разъем питания за задней панелью.

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 GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition — это модель ограниченного выпуска, которая вряд ли выйдет за пределы китайского рынка. Что касается цены, то GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, вероятно, будет стоить значительно дороже обычных GeForce RTX 4090, поскольку является предметом коллекционирования.

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Источник: tomshardware.com
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