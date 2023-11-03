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В сеть попала информация о процессоре Intel Core 7 150U
Intel продолжила дело AMD и вносит путаницу в наименование своих процессоров с выходом Meter Lake

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 Часто у пользователей возникает путаница, когда компании представляют новые схемы наименования своих продуктов. Идея объединения нескольких архитектур в одной серии продуктов была впервые предложена AMD в прошлом году для серии Ryzen 7000, что привело к запутанной линейке продуктов. Со временем люди привыкают к новым маркировкам, но станет ли новая схема наименования моделей продуктов Intel более понятной потребителям?

 Компания объявила, что их будущая линейка процессоров под названием Meteor Lake будет иметь новый бренд Core без буквы «i». Также будет изменена система нумерации с xx000 на 100. Есть еще приставка Ultra, которая говорит о том, что процессор основан на новейшей архитектуре.

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 Новая серия 100 будет включать не только линейку Core Ultra, как заявляет Intel China. В моделях, отличных от Ultra, будут использоваться кристаллы Raptor Lake, поэтому технически это будет обновление серии Core 13-го поколения. На слайдах говорилось о серии Raptor Lake-U, которая присоединится к серии Meteor Lake, но в их названиях нет слова Ultra.

 Это означает, что теперь у нас есть три линейки процессоров для новых ноутбуков Intel:

Core 100 Ultra (например, Core 9 185H) – Meteor Lake-H/U;

Core 100 без Ultra (например, Core 7 150U) – обновление Raptor Lake-U;

Core-HX 14-го поколения (например, Core i9-14900HX) – обновление Raptor Lake-HX.

 Только что раскрытый процессор Core 7 150U имеет 10 ядер и 12 потоками, включая 2 P-ядра и 8 E-ядер. Такую конфигурацию используют три модели: Core i5-1345U, Core 1335U и Core 1334U.

 Если из названия недостаточно очевидно, что это действительно процессор Raptor Lake, стоит отметить тактовую частоту памяти DDR4, составляющую 3200 МТ/с. Более того, в отличие от процессоров Meteor Lake, c графическими процессорами Arc (Xe-LPG), Raptor Lake использует графику Iris Xe (Xe-LP).

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 Помимо сообщения Intel China, компания пока не упомянула о Raptor Lake-U Refresh. Однако вполне вероятно, что эти процессоры присоединятся к моделям Ultra при их запуске 14 декабря.

#intel #meteor lake #raptor lake refresh #xe-lp #xe-lpg #core i9-14900hx #intel core 7 150u
Источник: videocardz.com
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