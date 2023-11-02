Ядра Zen4c практически идентичны обычным Zen4, но имеют больш3ую плотность и энергоэффективность

Сегодня компания AMD объявила, что ее новая микроархитектура Zen 4c будет использоваться в тонких и легких ноутбуках в виде процессоров Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U. Архитектура Zen 4c позволяет компании разместить больше ядер на меньшей площади, но при этом предположительно обеспечить тот же IPC, что и обычные полноразмерные ядра Zen 4, тем самым обеспечивая дополнительную энергоэффективность, которая поможет ей конкурировать с будущими процессорами Intel Meteor Lake.

Zen 4c под кодовым названием Dionysus, оптимизированная версия микроархитектуры Zen 4 Persephone, дебютировала в процессорах AMD EPYC 9704 Bergamo и EPYC 8004 Siena для центров обработки данных и периферийных процессорах. Теперь Zen 4c проникает в мобильные процессоры AMD Ryzen для ноутбуков после того, как он уже появился в портативных игровых устройствах. Напомню, Zen 4c дебютировал в начале апреля с серией Ryzen Z1, предназначенной для портативных игровых консолей, таких как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. В то время AMD не сообщила, что Ryzen Z1 уже использует ядра Zen 4c.

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Объединение ядер Zen 4 и Zen 4c приводит к созданию гибридной конструкции, но это не то же самое, что гибридная реализация Intel. В отличие от P-ядер и E-ядер Intel, которые имеют разные микроархитектуры, AMD утверждает, что Zen 4c сохраняет всю функциональность Zen 4, включая тот же набор команд, IPC при равных тактовых частотах, иерархию кэша и задержки кэша. Таким образом, Zen 4c не следует рассматривать как E-ядра Intel, поскольку, в отличие от последнего, Zen 4c поддерживает одновременную многопоточность (SMT) и не требует аппаратного планировщика вне операционной системы, как это делает Intel Director tech.

AMD не отказалась от возможности создания собственного E-core в будущем, но Zen 4c — это не оно. Ядра Zen 4c изначально разрабатывались для центров обработки данных с упором на плотность и энергоэффективность. По данным AMD ядра Zen 4 имеют площадь 3,84 мм², а для Zen 4c этот параметр составляет всего 2,48 мм², что обеспечивает сокращение размера на 35 %.

Двумя главными козырями ядер Zen 4c для ноутбуков являются энергоэффективность и масштабируемость. С Zen 4c AMD может максимизировать производительность на ватт. Zen 4c обеспечивает тот же IPC, потребляя при этом меньше 15 Вт. Таким образом, ноутбуки — идеальный вариант использования Zen 4c. Производитель уже продемонстрировал впечатляющую масштабируемость Zen 4c на примере EPYC Bergamo, который увеличил число ядер на чип с 96 до 128. На мобильных устройствах масштабирование Zen 4c происходит в обе стороны. Это позволит AMD увеличить количество ядер в будущих мобильных процессорах Ryzen премиум-класса или уменьшить размер, чтобы предлагать различные модели начального уровня, что ранее было невозможно без Zen 4c.

Хотя Zen 4c выглядит впечатляюще, AMD постепенно внедряет ядра в мобильные процессоры Ryzen, начиная с 4-нм серии Ryzen 7040U (Phoenix), которая вышла в мае.

Ryzen 3 7440U уже поставляется с ядрами Zen 4c. Кроме того AMD также использует в Ryzen 5 7540U ядра Zen 4c. Компания будет продавать новый вариант Zen 4c под названием Ryzen 5 7545U, чтобы избежать путаницы. Ryzen 5 7545U имеет те же характеристики, что и Ryzen 5 7540U, и, следовательно, производительность остается неизменной за исключением компоновки чипа. В то время как Ryzen 5 7540U имеет шесть ядер Zen 4, грядущий Ryzen 5 7545U имеет другую конфигурацию с двумя ядрами Zen 4 и четырьмя ядрами Zen 4c.

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Zen 4 и Zen 4c имеют свои сильные стороны, что продемонстрировала AMD при сравнении Ryzen 5 7450U и Ryzen 5 7545U. Сильными сторонами Zen 4 являются частота и масштабирование мощности. Zen 4c демонстрирует лучшую оптимизацию для эффективности. Zen 4c имеет наибольший смысл в процессорах начального уровня, поэтому AMD использовала ядра Zen 4c в Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U. Производитель утверждает, что средний потребитель не заметит разницы между Zen 4 и Zen 4c в реальном использовании.