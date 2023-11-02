Правда такое увеличение достигается только в одной игре Halo: The Master Chief Collection, а в остальных прирост будет гораздо меньше

Intel выпустила новые драйверы для всех своих видеокарт, включая интегрированные решения Iris Xe. Согласно веб-сайту компании, новое обновление выйдет под названием Intel Graphics Driver 31.0.101.4952 и заменит версию 31.0.101.4900, выпуск которой состоялся 23 октября. Стоит сказать, что обновление предназначено только для работы с Windows 10 20H2 и более поздних версий, а также Windows 11.

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В примечаниях к выпуску Intel поясняет, что версия драйвера 31.0.101.4952 представляет официальную поддержку различных новых игр, включая Call of Duty: Modern Warfare III, Robocop: Rogue City и The Talos Principal 2. Хотя добавление поддержки новых игр было ожидаемым, Intel также утверждает, что добилась существенного улучшения производительности в нескольких старых играх за счет нераскрытой оптимизации.

Пожалуй, самый привлекательный прирост связан с игрой Halo: The Master Chief Collection, которая, по утверждению Intel, должна работать на 750% быстрее в режиме DX11 с разрешением 1080p и улучшенными настройками графики. Также драйвер 31.0.101.4952 обеспечивает на 53% более высокий средний FPS в Guild Wars 2 при разрешении 1080p и настройках Ultra, а также улучшение на 113 и 154 % в World War Z и Yakusa с соответственным разрешением и настройками графики. Аналогичные улучшения есть и в некоторых играх с API DX12. Другие незначительные улучшения производительности получили следующие игры:

Alien: Isolation: 9% (DX11);

Call of Duty: Infinite Warfare: 20% (DX11);

Euro Truck Simulator 2: 27% (DX11);

Far Cry 5: 14% (DX11);

Far Cry New Dawn: 11% (DX11);

Far Cry Primal: 14% (DX11);

Lost Ark: 15% (DX11);

Sid Meier's Civilization V: 6% (DX11);

Sniper Elite 3: 37% (DX11);

The Talos Principle 2: 19% (DX12);

Total War: Warhammer: 10% (DX11);

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Warhammer: Vermintide 2: 16% (DX11).