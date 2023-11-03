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Процессоры Apple M3 на частоте 4,05 ГГц конкурируют в Geekbench с чипами AMD и Intel
Конечно Geekbench не является показателем реальной производительности в приложениях, но вполне дает понять, чего стоит ожидать от новинок компании Apple

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 Согласно опубликованным и просочившимся результатам тестов, недавно выпущенные Apple процессоры M3 и M3 Max быстрее своих предшественников и могут бросить вызов конкурентам от AMD и Intel в Geekbench 6. Более высокая производительность достигается за счет значительно более высоких тактовых частот, а также увеличения количества ядер. Тем не менее высокопроизводительные чипы Apple для рабочих станций по-прежнему не могут конкурировать с рабочими станциями от известных разработчиков процессоров.

 С тех пор как Apple начала разрабатывать свои собственные ядра общего назначения более десяти лет назад, она сосредоточилась в первую очередь на энергоэффективности, а не на высоких тактовых частотах. Процессоры M-серии компании оснащены ядрами, полученными из ориентированных на смартфоны чипсетов A-серии, и во многом схожи с ними, но могут работать на более высоких частотах из-за более высокого энергопотребления.

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 Похоже, что компания сохранила это правило со своими новейшими процессорами серии A17 Pro и M3. Чипы, ориентированные на ПК могут работать с очень высокой тактовой частотой 4,05 ГГц, что значительно больше по сравнению с 3,49 ГГц в серии M2. Этого удалось добиться благодаря использованию технологического процесса N3 компании TSMC.

 В результате процессоры Apple M3 и M3 Max предлагают однопоточную производительность в Geekbench 6, сравнимую с производительностью AMD Ryzen 9 7950X, работающему на частоте до 5,70 ГГц, и Intel Core i9-14900K, работающему на частоте до 6 ГГц. С одной стороны, также очевидно, что когда дело доходит до чистой производительности, сами частоты процессоров позволяют им значительно опережать процессоры Apple M3, несмотря на то, что последние производятся на передовом техпроцессе. С другой стороны, процессоры Apple M3 и M3 Max обеспечивают сопоставимую производительность при гораздо меньшей мощности и примерно на 30% более низкой частоте.

 Что касается многопоточных рабочих нагрузок, то результаты Apple M3 и M3 Max в Geekbench 6 представляют собой смешанные результаты. M3 не может превзойти ни AMD Ryzen 7 7700, ни Intel Core i5-14600K, которые потребляют значительно больше энергии. Между тем, 16-ядерный процессор Apple M3 Max обеспечивает результаты, сравнимые с результатами 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 7950X и 24-ядерного процессора Intel Core i9-14900K, что совсем неплохо.

 Есть еще один аспект, на который можно обратить внимание. Apple M3 Max будет использоваться не только для линейки Apple MacBook Pro, но и для настольных рабочих станций Apple Studio. Эти системы будут конкурировать с рабочими станциями на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 и Intel Xeon W9-3400 с огромным количеством ядер, можно только догадываться, какие платформы дадут лучшие результаты.

 Важно отметить, что Geekbench 6 является синтетическим тестом и не всегда может точно отражать производительность в реальных приложениях. Тем не менее он дает представление о вычислительных возможностях процессоров без использования специализированных ускорителей. Apple, с другой стороны, обычно включает в свои чипы серии M множество специализированных ускорителей, и серия M3 не является исключением. В результате этим процессорам может не потребоваться исключительно высокая тактовая частота или большое количество ядер для обеспечения впечатляющей производительности при выполнении различных задач уровня рабочей станции.

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 Благодаря большому количеству ядер и очень высоким частотам процессоры AMD и Intel для рабочих станций обладают исключительной мощностью, что позволяет им с легкостью справляться даже с самыми сложными рабочими нагрузками. Тем не менее имеет смысл дождаться всесторонних обзоров систем MacBook Pro и Mac Studio высшего уровня, прежде чем давать правильную оценку того, как новые процессоры M3 поведут себя в сравнении с их аналогами от AMD и Intel.

#amd #intel #apple #процессоры #intel 10100 #apple m3 #процессоры apple
Источник: tomshardware.com
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